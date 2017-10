Ha! Ook België opent aanval op hybrides

Het is uit met de pret!

Na het lachertje van onze eigen overheid, die de belastingvoordelen voor hybride auto’s vrijwel compleet teniet deed, is het nu ook de beurt aan onze zuiderburen. Onder het mom van het onderscheiden van ‘nep-hybrides’ vs. ‘echte-hybrides’ is de Belgische regering op oorlogspad om de tot nu toe vrij gunstige fiscale regelgeving de das om te doen.

Hun aanpak is in wezen van vrij simpele, maar niet geheel logische aard. Volgens de fiscus moet de wagen tenminste 1 kWh batterijcapaciteit moet hebben voor iedere 100 kilo aan gewicht. Dit zou betekenen dat een auto van 2 ton een batterij van 20 kWh met zich mee zou moeten zeulen. Even ter vergelijking: een Toyota Prius, zo’n beetje de Messias onder de hybrides, heeft ongeveer 1,5 kWh voor 1,5 ton. Dat is dus 10 keer te weinig!

In het onontkomelijke geval dat dit criterium niet wordt gehaald, stijgen je lasten als gevolg. Mocht het voorstel erdoor komen, dan zullen hybrides die vandaag de dag van 90 tot 100 procent aftrekbaarheid genieten, hun voordeel zien zakken tot tussen de 40 en 60 procent. Dit betekent dat in extreme gevallen, bijvoorbeeld bij plug-in SUV’s als de BMW X5, de lasten zich zullen verdrievoudigen. Compactere modellen komen er met 75 procent alweer iets beter vanaf. Volledig elektrische voertuigen lijken met een daling van 120 naar 100 procent het minst geraakt te worden.

Zij die de effecten van deze wet zullen gaan voelen moeten al snel rekening houden met hun keuzes. Ondanks dat de hervorming pas in 2020 in werking moet treden, worden alle voertuigen die na 1 januari 2018 worden aangeschaft getroffen door het nieuwe stelsel. Geef het dus een paar maanden voordat de markt voor hybride auto’s ook in België ineenstort.

Dank aan Jan voor de tip! Foto door @spotcrewda via Autojunk