Opel deelt elektrostrategie voor komende vijf jaar

Dit kunnen we van het merk verwachten.

Sinds Opel onderdeel uitmaakt van het Franse PSA, heeft het duidelijke veranderingen doorgemaakt om zichzelf opnieuw te kunnen positioneren in de markt. Inmiddels heeft het merk de eerste elektrische modellen in zijn gamma gestopt, maar dit is slechts het topje van de ijsberg.

Deze week heeft de CEO van Opel, Michael Lohscheller, tijdens een persconferentie aangekondigd hoe de komende jaren eruit zullen zien voor het merk. Zoals verwacht – en ook eerder bekendgemaakt – zal Opel net als vele andere automerken de focus leggen op het elektrificeren van zijn aanbod.

Dit betekent in de basis dat Opel flinke stappen zal zetten om zijn catalogus te vullen met elektrische auto’s. Als alles volgens plan verloopt, dan is dit ook het geval. In 2020 moet het bijvoorbeeld vier elektrische modellen in zijn gamma hebben. Twee daarvan hebben we al voor de kiezen gekregen, in de vorm van de 300 pk sterke Grandland X Hybrid4 en de volledig elektrische Corsa-e. Welke twee andere modellen op korte termijn geëlektrificeerd zullen worden, dat is vooralsnog niet duidelijk.

Daarna is het wel duidelijk wat Opel qua plannen heeft bekokstoofd. Het merk zal tussen 2020 en 2024 namelijk ieder van zijn modellen tenminste één elektrische variant geven. Of dit nu een hybride of een volledig elektrische aandrijflijn betreft, dat zal per model worden bekeken.