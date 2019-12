Haat Rico Verhoeven voegelpoep meer dan Badr Hari?

Je kent het gevoel vast wel.

Vanavond gaat het weer ontzettend hard los in de ring tussen uit de kluiten gewassen vechtersbazen Rico Verhoeven en Badr Hari. Het is een interessant gevecht dat om extra kijkers te trekken natuurlijk geframed wordt als de strijd tussen goed (ideale schoonzoon Rico) en slecht (bajesklant Badr). Of dat helemaal terecht is zal de tijd uitwijzen. Misschien betert Badr zijn leven wel vanaf nu en leert hij kids omgaan met hun agressie. Misschien draagt Rico in een toekomstige rebelse bui nog eens echt bont van een zeehond. Je weet het nooit in het leven.

Voor het verhaal is het natuurlijk goed om de zaak een beetje te polariseren. Haat en nijd uitstralen terwijl je elkaar diep in de ogen kijkt, je kent het wel. Wij betwijfelen echter of de twee elkaar wel echt zo haten als ze ons willen doen geloven. Stiekem hebben ze naast een indrukwekkend frame namelijk nog wel meer gemeen, zoals liefde voor auto’s.

Van Badr weten we dat hij in het verleden vaak gespot is in dikke waggies. Of die nou altijd van hemzelf of gehuurd waren is niet altijd duidelijk, maar soit, wat maakt het ook uit. Nou ja goed, als de boetes op de mat vallen is het wel lekker als de auto op naam van iemand anders staat natuurlijk.

Ook Rico kan een dikke auto wel waarderen, maar ook hij heeft er niet altijd geluk mee. Eerder schreven we al dat Verhoeven een splinternieuwe Range Rover al snel weer in de kreukels had liggen. Beter dan zelf in de kreukels liggen na een gevecht met Badr, maar desalniettemin allerminst prettig. Tegenwoordig rolt Rico kennelijk in een Porsche Panamera Sport Turismo GTS. Hij zet de auto graag in het sop, maar vogels weten dat Rico’s range niet tot in de hemel rijkt…

AAARRWWWHHHHAAAA i just finished GOTDAMMIT 🤬🤬🤬ppffff I'm ok, I'm ok it's just shit #what #damn 📸 by @soto_toto Geplaatst door Rico Verhoeven op Woensdag 26 juni 2019

Zoals je kunt zien op de foto was Verhoeven niet bepaald gediend van de uitwerpselen die over zijn Pana uitgestrooid zijn. Kijk, dat is pas echte woede. Wil jij ook weleens een vogel een roundhouse kick geven?