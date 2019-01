HAH? BMW Z4 ineens véél sneller na aankondiging Supra

Toveren met cijfers, dat kunnen de Duitsers goed.

BMW heeft deze week een wel heel merkwaardige streek uitgehaald in de Verenigde Staten. De BMW Z4 M40i, die daar een aanzienlijk krachtigere motor heeft dan in Europa, is net na de aankondiging van de nieuwe Toyota Supra ineens flink opgewaardeerd. Volgens de Beierse autofabrikant is de sportieve cabriolet, uit het niets, een halve seconde sneller in een sprint naar de 100 km/u.

Aanvankelijk moest de Amerikaanse versie van de nieuwe Z4 in 4,4 seconden naar de 96 km/u snellen, maar na een “kleine” update blijkt dit niet helemaal meer te kloppen. Nee, volgens BMW schiet de auto in werkelijkheid in 3,9 seconden “from zero to sixty“. Met zijn nieuwe acceleratietijd accelereert de Z4 welgeteld 0,2 seconden vlotter naar de 60 mph dan de nieuwe Supra, waarvan Toyota gisteren bekendmaakte dat hij in 4,1 seconden naar het magische getal snelt.

Hoewel het een bijzondere zet is van de Duitsers, is het niet heel verrassend dat de Z4 inderdaad sneller is dan zijn Japanse evenbeeld. Immers, in de Verenigde Staten heeft de M40i liefst 47 pk meer dan de 340 pk sterke Supra. De Beierse cabriolet is wel krap 50 kg zwaarder, maar de extra paarden die zijn 387 pk sterke drieliter zes-in-lijnmotor produceert, moeten dit enigszins compenseren. Daarbij is het ook zo dat BMW in eerste instantie vaak met tegenvallende cijfers op de proppen komt.

In Nederland lijkt de nieuwe BMW Z4 niet sneller te zijn dan eerst. Hoewel de acceleratietijd zeker iets positiever uit zal kunnen vallen dan de oorspronkelijke fabrieksopgave van BMW, verwachten we niet dat de cabriolet sneller zal zijn dan de Japanse sportauto. Immers, de nieuwe Supra heeft 50 Nm meer koppel en is daarbij ook lichter dan de Z4. Voor de duidelijkheid: de 0-100-tijd van de Europese Z4 bedraagt nog altijd 4,5 seconden, de Supra doet dezelfde sprint in 4,3 seconden.