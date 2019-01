Le Mans-winnaar wordt vervanger van Verstappen

Continuïteit, daar houden we van.

Zijn naam zal niet direct bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar toch is Sebastien Buemi al jaren actief in de Formule 1. De Zwitser maakte in 2009 zijn debuut in de koningsklasse en kwam drie jaar lang uit voor Toro Rosso. Een promotie zat er echter niet voor hem in en zodoende werd Buemi gepasseerd ten faveure van Daniel Ricciardo en Jean-Eric Vergne. Toch wilde de Oostenrijkse energiedrankgigant de Zwitser niet loslaten. In plaats daarvan hielden ze Buemi aan als reserverijder. Acht seizoenen later mag de Le Mans-kampioen van 2018 nog altijd dezelfde rol blijven vervullen.

Dit blijkt uit een pagina op de officiële website van Red Bull Racing. In de biografie van Buemi schrijft het team dat de Zwitser ook in 2019 weer als reserverijder deel zal uitmaken van het moederteam. Hiermee begint de coureur aan zijn elfde jaar in de Formule 1. In 2008 kwam hij namelijk voor het eerst in actie als testrijder, alvorens hij een jaar later een volwaardig stoeltje kreeg aangeboden bij Toro Rosso. Door zijn contractverlenging houdt Buemi zicht op een racestoeltje bij Red Bull, mits er iets gebeurt met Verstappen of Gasly.

De inmiddels 30-jarige Zwitser werd destijds gezien als een enorm talent, maar heeft zijn stempel nooit kunnen drukken in de Formule 1. Mogelijk wordt hij het best herinnerd voor deze bizarre crash. Hoewel hij in drie seizoenen zeker niet onderpresteerde, gaf het team uiteindelijk de voorkeur aan nieuw talent. Hierop vertrok Buemi naar het World Endurance Championship, waar hij nog altijd met Toyota actief is. Tegelijkertijd werkt hij sinds 2014 een programma af in de Formule E. Hier werd hij in zijn tweede seizoen kampioen. Dit seizoen heeft hij nog weinig kunnen imponeren met het vers omgedoopte Nissan e.dams.

Overigens was Buemi dit jaar voor het eerst in lange tijd weer dichtbij een zitje in de Formule 1. Door alle perikelen rondom Daniel Ricciardo’s transfer naar het fabrieksteam van Renault zat de Red Bull-familie ineens krap met zijn talenten. Buemi besloot de kans voor Toro Rosso te rijden uiteindelijk te laten schieten, omdat het team niet in staat was hem voldoende financieel te compenseren.