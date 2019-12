Peugeot Expert Sport is de koning van de bouwplaats

Sportief pookje!

Een bedrijfswagen sportief aankleden. Het zal nooit zo worden dat je er de held op het circuit mee gaat worden, maar het geeft het uiterlijk van de auto wat meer smoel. Zo ook in het geval van deze Peugeot Export Sport Edition.

In Nederland is Expert als Sport Edition verkrijgbaar in de variant bedoeld voor personenvervoer. In dit geval hebben we het over de bestelbus. Deze nieuwe Sport Edition is specifiek voor de Britse markt gepresenteerd.

Alle wijzigingen zijn visueel. Het busje heeft grotere wielen en een aantal stickers gekregen. Normaal gesproken zijn die stickers natuurlijk goed voor minstens 20 pk extra, maar in dit geval is het niet helemaal duidelijk. Feit is dat er onder de motorkap geen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Sneller van A naar B met een Export Sport Edition zit er dus niet in.

Deze bestelauto is voor de ondernemer of aannemer die zuinig is op zijn of haar busje. Met die 17-inch Black Phoenix velgen wil je geen stoeprandje pakken, dat zou immers zonde zijn. De bestelbus is verkrijgbaar in de kleuren Cumulus Grey, Bianca White en Nera Black.

In eerste instantie verschijnt de Expert Sport Edition in de Britse showroom als een HDI met 120 pk en als HDI met 150 pk. Meer varianten volgen in een later stadium.