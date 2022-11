Uitslag Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2022

Wie pakt de laatste F1 zege van 2022, in de Grand Prix van Abu Dhabi?

Een nieuwe zondag, een nieuwe F1 race. Het seizoen van 2022 was wederom lang, maar toch komt het dit jaar wat eerder tot een eind dan vorig jaar. Als de coureurs vandaag finishen onder de vloedlichten, rijdt het F1 circus de lange winternacht in. Zoals we gisteren al aanstipten in het verslag van de kwalificatie, zijn de belangrijkste prijzen al vergeven. Dat staat natuurlijk in scherp contrast met vorig jaar. Maar ach, het kan niet altijd feest zijn.

Bovendien zijn er toch nog wel de nodige dingetjes om naar uit te kijken. Wie pakt de zege? Sluit Hamilton zijn eerste seizoen af waarin hij geen race wint? Wie gaat naar P2 in het kampioenschap en wie pakt nog wat milli’s extra door een plekje op te schuiven in het WK voor constructeurs? We gaan het zien, in de Grand Prix van Abu Dhabi in 2022!

Start

De Red Bulls komen goed van de lijn, waarbij Perez nog wat meer vaart heeft dan Verstappen. Even lijkt de Mexicaan de leiding te kunnen pakken, maar MV1 trotseert de aanval aan de buitenkant van de bocht en behoudt P1. Leclerc sluit aan als derde, maar achter de Monegask is het Hamilton die Sainz te grazen neemt. Beide Mercs hebben eigenlijk een goede start, maar Russell komt klem te zitten, waardoor Norris hem de kaas van het brood kan eten voor P6.

Op het lange rechte stuk komt Sainz langszij aan Hamilton. De Brit kiest de escape route en snijdt de chicane af. Het lijkt heel erg veel op wat Hamilton vorig jaar deed in gevecht met Verstappen. Wellicht was Sainz nét iets netter, maar veel scheelt het niet. Dit keer wordt de zevenvoudig kampioen wel teruggefloten door de wedstrijdleiding. Hij moet de plek teruggeven aan de Spanjaard.

Die laatste kan echter niet lang genieten van de vierde plek, want een ronde later komt Hamilton wederom voorbij zeilen. De Mercs hadden in de kwalificatie van gisteren de snelheid niet, maar de rees pees lijkt andermaal beter dan die van Ferrari. En de Red Bulls rijden daar niet heel ver voor. Zou Hamilton dit seizoen dan toch nog een race gaan winnen?

Hmm, misschien toch niet. Opeens keert het tij namelijk en begint Hamilton een beetje te glijden op zijn banden. Hij zit even naast de baan en een ronde later komt Sainz nu weer voorbij aan de W13. Heeft HAM dan teveel gevraagd van zijn banden? Heeft hij schade? De Brit zit in ieder geval niet lekker, want ook teamgenoot Russell komt voorbij. Dan komt het verklarende radiobericht: LH44 krijgt naar zijn gevoel niet het volledige vermogen uit zijn power unit.

Sir Lewis heeft voorlopig wel genoeg snelheid om de rest van de tweede helft van de top-10 achter zich te houden. Die wordt aangevoerd door Norris, met daarachter een leuk gevecht tussen Ocon, Vettel en Alonso. De Duitser lijkt in zijn laatste race sneller te zijn dan de Franse brigade, maar komt er niet direct langs.

Mid Race

In de eerste rondjes kon Perez goed in de nek blijven hijgen van Verstappen. In ronde 15 heeft hij echter ‘opeens’ vijf seconden achterstand. Het is duidelijk dat bij Perez de banden eraan zijn. Ingaan ronde 16 komt de Mexicaan dan ook binnen voor nieuw rubber, een ronde nadat Ocon het pitstopbal opent.

Sergio maakt in zijn outlap echter een foutje, waardoor de nog niet gestopte Vettel hem kan inhalen. Dit kost kostbare tijd in het gevecht met Leclerc, die kennelijk wat beter met zijn eerste set banden is omgegaan en nog niet is gestopt. Ferrari haalt vervolgens echter Sainz binnen, wat mogelijk weer een klein blundertje is.

Er leek een kleine window te zijn waarbij ze Leclerc binnen hadden kunnen halen en voor Perez de baan op kunnen krijgen. Nu Perez zich echter ontdaan heeft van Vettel, zet hij paarse tijden neer en is die mogelijkheid voorbij. Tenzij Ferrari een strategie kan doen waarbij Leclerc extra lang door kan rijden op deze set banden, kan dit wel eens een pijnlijke fout blijken.

Verstappen komt binnen in de twintigste ronde en dan blijkt hoe groot het voordeel van vers rubber is. De Nederlander komt vlak voor Perez weer de baan op. Dit terwijl hij vijf seconden voorsprong had toen Sergio de pit in reed. Mogelijk had Perez er zelfs voor gezeten, als hij niet had zitten harken met Vettel.

Iets soortgelijks zien we als Leclerc dan binnekomt in de 21ste ronde. Ook hij komt maar vlak voor zijn teammaat weer de baan op. In ronde 25 hebben we zo een situatie dat Verstappen 2,5 seconden heeft op Perez. Die laatste heeft ongeveer vijf seconden op zijn grote rivaal voor P2 in het kampioenschap, met daar weer twee seconden achter Sainz.

Russell zit nog op het vinkentouw met P5, maar heeft de pech dat hij een vijf seconden straf moet inlossen voor een unsafe release, na een trage pitstop. Daar Hamilton linksom of rechtsom toch een probleem(pje) lijkt te hebben met zijn auto, lijkt het daarmee over en uit te zijn voor Mercedes in de strijd om de zege vandaag. Zelfs als Das Haus de harde banden op magische manier op hoog tempo naar de finish kan fluisteren.

Vettel zit zich ondertussen op te vreten. De Duitser wil natuurlijk mooie dingen laten zien in zijn laatste race, maar zit kennelijk op een een-stopper. Dat betekent dat hij in deze fase de een na de ander aan zich voorbij ziet zeilen. Seb is niet zo blij met de strategie. Als hij stopt, valt hij dan ook helemaal terug naar de staart van het veld. Maar goed, wie weet heeft Aston Martin wat moois bedacht…

Red Bull een-stopper?

Over strategie gesproken: Carlos Sainz denkt dat Red Bull ook voor een een-stopper gaat. De Ferrari’s komen namelijk zienderogen naderbij aan de twee leidende Bulli’s. Het is echter nogal een opgave om 38 (Verstappen) respectievelijk 42 (Perez) ronden te doen op dezelfde set hards. Dit laat ook Bottas zien. Hij is namelijk gestart op harde banden, maar rijdt rond in het achterveld en is nu echt een sitting duck. En dat dan al na een dikke 30 rondjes. Kan de Red Bull echt zoveel beter omgaan met de banden?

In ieder geval niet met Perez, zo denkt men aan de pitmuur. De Mexicaan komt in ronde 34 binnen voor zijn tweede set mediums. Het is geen gekke gedachte. Ferrari had Leclerc de opdracht gegeven om het tegenovergestelde te doen van zijn rivaal. Nu rijdt hij dus door, anders was hij -als we het team mogen geloven- gestopt. Perez valt met zijn stop terug naar P6.

Met Verstappen probeert Red Bull mogelijk wél de race uit te rijden, dan wel een zo kort mogelijke stint op nieuw rubber te doen aan het eind. Hem wordt namelijk verteld de banden nog meer te managen.

Als het stof neerdwarrelt heeft Perez achttien seconden achterstand op Leclerc. Hij zet de nodige snelste ronden neer, maar een nadeel is dat tussen de Mexicaan en de Monegask ook nog Sainz, Russell en Hamilton rondrijden. Vermoedelijk zullen zij nog stoppen, wat in het voordeel kan zijn van Perez. Maar dat ligt dan aan de timing van deze stops en of Perez het drietal daarvoor al tegenkomt.

Latifi en Schumacher voor de herhaling

In het achterveld zorgen Latifi en Schumacher ondertussen voor wat airtime voor hun teams, door samen te crashen. Het is een echo van vorig jaar, toen Latifi in gevecht met Schumacher de rode vlag veroorzaakte, die Verstappen kampioen maakte en FIA bons Michael Masi zijn baan kostte. Dit keer is het de fout van Schumacher, die een beetje lijzig in de versnellingsbak van de Canadees klettert. Beiden kunnen echter door, dus komt er dit maal geen safetycar.

Perez lijkt toch de goede strategie te hebben gekozen, maar wat al enigszins op de loer lag, gebeurt nu. Perez komt even klem te zitten achter Hamilton. Hij verschalkt de Mercedes weliswaar na het eerste rechte stuk richting chicane, maar komt te traag de bocht uit, waardoor Hamilton op het tweede rechte stuk kan counteren. Beter had Sergio even kunnen wachten, want dit kost hem een paar seconden. Met tien ronden te gaan, is het verschil met Leclerc nu acht seconden. Het verschil in rondetijd is een kleine seconde per ronde. Dat wordt, als het zo doorgaat, dus close.

Finish

Maar als de ronden wegtikken, lijkt Leclerc het verschil te kunnen managen. Verstappen zegt nog over de radio dat de banden prima heel blijven en dat Perez volle bak kan pushen. Maar die laatste wint slechts ongeveer een dikke halve seconde per ronde van de Monegask en dat is nu niet genoeg. Perez hoopt dat Verstappen Leclerc kan ophouden zoals hij vorig jaar deed ten opzichte van Hamilton. Maar Red Bull is daar kennelijk niet down mee. Alonso maakt zijn stint bij Alpine af in stijl, met een uitvalbeurt.

Hamilton is in gevecht met Sainz voor P4, maar ook de Brit krijgt een paar ronden voor het einde te maken met technische malheur. Zonde want LH44 was ondanks zijn problemen toch weer bezig met een puike race. Perez heeft pech dat hij een beetje opgehouden wordt door Albon en Gasly, die in heftig gevecht met elkaar verwikkeld zijn. De Mexicaan maakt met handgebaren duidelijk dat hij haast heeft.

Het is allemaal touch and go met Leclerc, die nu nog twee seconden voorsprong over heeft. Dat gevecht met Hamilton en het verkeer lijkt net het verschil te hebben gemaakt. Sterker nog, dat heeft het verschil vermaakt, want de race eindigt zoals het kampioenschap: 1) VER 2) LEC 3) PER.

Achter de top-3 maken Sainz, Russell, Norris, Ocon, Stroll, Ricciardo en Vettel de top-10 compleet. Voor Aston Martin is er een beetje pijn. Met hun vijf punten komen ze gelijk te staan met Alfa Romeo in het kampioenschap, echter wordt Alfa Romeo als zesde geranschikt, met dank aan geweldige vent Bottas. Zijn vijfde plek op Imola tilt het team boven Aston Martin, dat als beste resultaten drie zesde plaatsen heeft staan (2x Vettel, 1x Stroll). De rangschikking in het WK voor constructeurs blijft daarmee zoals het was voor de race.

Vettel doet nog wat doughnuts om zijn afscheid luister bij te zetten. En dan maar weer op naar volgend jaar, wanneer we het allemaal nog een keer gaan doen. Kom maar door met die actie…

