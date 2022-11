GM verdient nu bakken vol met geld aan Tesla

Je zou wellicht verwachten dat het succes van Tesla een doorn in het oog is van GM. Maar neen…The General verdient juist aan de concurrent.

Elon Musk heeft talloze mensen doen sidderen en beven van angst. Niet alleen zijn nieuwe werknemers bij Twitter, maar ook mensen in de autowereld. Waar eerst nog een beetje gelachen werd om Tesla door het establishment, is dat lachen inmiddels al lang verstomd. Je kan er een heleboel van zeggen, maar voorlopig is Tesla gewoon de meest waardevolle autofabrikant ter wereld. En als de markt dat zegt, dan is alles wat ieder ander daarvan zegt, cynici als ondergetekende incluis, eigenlijk gerommel in de marge.

Je zou wellicht verwachten dat General Motors, toch ooit het speerpunt van de Amerikaanse auto industrie als grootste van de ‘grote drie’ (GM, Ford, Chrysler), dan ook fors baalt van succesverhaal Tesla. En misschien doen ze dat stiekem ook wel regelmatig, op stille momentjes. Maar er zitten ook voordelen aan het bestaan van Elons toko voor GM. Voordelen die GM’s President Mark Reuss zelfs benoemt tijdens GM’s Investor Day.

Reuss maakt er namelijk apart melding van dat GM een nieuw verdienmodel heeft. Namelijk service en reparaties doorvoeren aan…Tesla’s. Sinds vorig jaar zijn er kennelijk 11.180 Tesla’s hersteld bij GM dealers. Besmuikt lachend stelde Reuss:

It’s a new business, which is great. Mark Reuss, gniffelt soms een beetje

Volgens GM woont 90 procent van de Amerikanen binnen tien mijl van een GM dealer. Tesla is bezig haar netwerk te vergroten, maar kan daar slechts van dromen. Bovendien is de ervaring van klanten bij de Tesla dealers stores niet altijd even best. Lange wachttijden en hoge prijzen zijn schering en inslag. Voordat je de vlammenwerper er weer bijpakt: het zijn niet onze woorden maar die van onze vrinden van Jalopnik. Zij kunnen het weten.

Zo zie je maar weer dat wanneer het leven je citroenen geeft, het het beste is om citroenlimonade te maken. En als het leven je Tesla geeft, het het beste is om…Tesla’s te maken…Waarvan akte.