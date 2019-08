Hamilton: Honda heeft soms meer vermogen dan Mercedes

De Brit is vol superlatieven over zijn nieuwe favoriete tegenstander.

Wie had dat verwacht? De vorm van het team van Red Bull Honda lijkt te groeien met het weekend. Maandenlang speelden ze tweede viool achter Mercedes en konden ze af en toe een speldenprikje uitdelen aan Ferrari. Maar nu staat de equipe uit Milton Keynes gewoon op pole position.

Dat is écht een bijzondere prestatie. Tot voorheen had Red Bull bijzonder veel moeite om de snelste tijd in de kwalificatie neer te zetten. De reden: Ferrari en met name Mercedes schroeven hun motoren op zodat deze meer vermogen leveren. Bij Red Bull hadden ze een dergelijke optie niet, waardoor ze bijna altijd naar een achterstand keken. Dat zal niet meer zo makkelijk gaan, laat hij in een interview met Motorsport.com weten.

Lewis Hamilton heeft heel lang profijt gehad van deze voorziening. Daardoor kon hij in ‘schone lucht’ starten en onbedreigd naar de overwinning rijden.

We zitten nu in een periode waarin het lekker gaat bij Red Bull. Mensen moeten niet vergeten dat een auto op sommige locaties beter uit de voeten komt dan op de andere. Een auto is nooit dominant in het gehele seizoen. In Oostenrijk had Red Bull een beter pakket, zeker met die hoge temperaturen. Dat zal ook dit weekend in Hongarije zo zijn. Ook in Singapore denk ik dat ze sterk voor de dag zullen komen. Gelukkig komen er ook banen met langere rechte stukken aan, zoals Monza. Alhoewel ze dan waarschijnlijk een nieuwe motor hebben.

Die Honda motor moet zeker niet onderbelicht blijven. Qua performance doet deze het niet alleen beter dan de Renault van vorig jaar, maar ook de nieuwste krachtbron van Renault. Dan hebben we het nu alleen over de prestaties. Dat ziet Lewis Hamilton ook:

Ze hebben zeker geen tekort aan vermogen. Ik denk dat op sommige momenten de Honda motor sterker is dan de Mercedes motor. Het gaat interessant worden om te zien hoe dit zich gaat ontvouwen. De mensen moeten niet vergeten dat Red Bull een team is dat meerdere titels heeft binnengesleept. Ze hebben altijd een goede auto gehad. Red Bull heeft de beschikking over Adrian Newey, een van de beste ontwerpers in deze sport. Ze hadden eerst iets te weinig vermogen en af en toe ook te weinig downforce. Maar die achterstand is nu weggewerkt.

Kortom, Honda en Red Bull hebben hun achterstand grotendeels weggewerkt. Dat wil overigens niet zeggen dat het direct spannend gaat worden voor het kampioenschap. Ook Mercedes zal nog met upgrades komen. Daarnaast heeft Hamilton een flinke voorsprong én een buffer in de vorm van Bottas.