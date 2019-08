Hamilton: “wil Verstappen in team om te bewijzen dat ik beter ben”

De kans dat het gebeurt is vrijwel nihil, maar dromen mag altijd.

Max Verstappen mag dan het meest bejubelde racetalent zijn van zijn generatie, de Formule 1-teams vertikken het vooralsnog de Nederlander aan zich te verbinden. Mercedes en Ferrari zijn tevreden met respectievelijk Lewis Hamilton en Sebastian Vettel en hebben daarnaast nog een reeks veelbelovende talenten op de loonlijst staan. Zeker voor Mercedes, dat nu al enkele jaren ongenaakbaar is, is het belangrijk de rust te bewaren – een herhaling van 2016 wil het liever niet. Hamilton zelf zegt best open te staan voor de eventuele komst van Verstappen, al is het alleen maar om zijn critici het zwijgen op te leggen.

Lewis Hamilton heeft voorafgaande aan de Grand Prix van Hongarije tegenover de internationale media bekend dat hij er geen problemen mee zou hebben als Max Verstappen zijn teamgenoot zou worden. Hamilton zegt in gelijkwaardig aan te kunnen tonen dat hij beter is dan Verstappen en dat het niet enkel aan de Mercedes ligt.

“I’d honestly have no problem with it. As I said before, I like working with Valtteri and I don’t know how that dynamic would work for the team. I’m not saying it would or would not – I see positives and potential negatives. Obviously, there are always positives and negatives to the people that you’re working with, but I have no particular opinion towards it. In some ways, it works out for me. At the moment I see stories that it’s because we have different cars and that’s the only way I’ll beat him, but this gives me the opportunity to show you that’s not the case.”