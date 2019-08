Gratis tanken bij Tesla is (weer) terug!

Ze proberen weer wat noodgrepen uit bij Tesla.

Af en toe is het ook net een klucht. Het nieuws rondom de elektrische autobouwer is mateloos interessant. Er gebeuren dingen die je bij andere merken niet ziet.

Soms zijn dat bijzondere dingen die je niet ziet bij General Motors, Volkswagen of Toyota. Denk aan dingen als vlammenwerpers, raketlanceringen en CEO’s die jointjes roken. Het merk weet zich dankzij een uiterst intelligent marketing-apparaat onder leiding van Elon Musk goed te onderscheiden.

Mede dankzij die tactieken heeft Tesla van de Model 3 een behoorlijk succes weten te maken. Naast het feit dat de Model 3 betaalbaar is en een acceptabele actieradius biedt, is het gewoon een ‘hot item’. Nadeel voor Tesla: niemand kijkt meer om naar de Model S en Model X. De verkoopcijfers kelderden enorm, ook in Nederland waar de auto’s tot voorheen altijd wel op een beetje meer populariteit konden rekenen.

Dus wat moet je dan doen? Simpel. Je creëert een grote actie omtrent die twee modellen, iets dat Tesla gisteren bekend gemaakt heeft:

BREAKING: All new Model S and Model X orders now come with ⚡ free ⚡ unlimited ⚡ Supercharging ⚡ — Tesla (@Tesla) 3 augustus 2019

Hiermee gaat de klucht omtrent het gratis laden bij de Tesla Suprchargers weer door. Helemaal in het begin was het gebruik van Superchargers gratis. Logisch, zo kon Tesla de verkopen een beetje stimuleren. Maar er moest een keer een einde aan komen. Volgens Musk was de situatie niet houdbaar. In 2017 werd de eerste limitatie bepaald. Kersverse Tesla-eigenaren kregen de eerste 400 kWh aan lading gratis. Daarmee kon je zo’n 1.500 km ver komen.

Tesla hoopt dat daarmee de verkopen van de Model S en Model X iets zullen stijgen. Die zijn namelijk gekelderd sinds de introductie van de Model 3. Het laatste kwartaal boekte Tesla een enorm verlies van 408 miljoen dollar. Dat komt mede door het compleet inzakken van de Model S en Model X verkopen. Die modellen waren in aantallen niet zo succesvol als de Model 3 dat wél is, maar er zat een veel hogere winstmarge op.