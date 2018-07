Hé, daar is de vernieuwde Audi TT!

Wederom is de marketingafdeling van Audi lek.

Het is ietwat merkwaardig, maar vrijwel tegelijkertijd met een aantal teaserfoto’s van Audi zelf, lekken er zowaar een reeks persplaatjes van de aankomende TT het internet op. Bijzonder inspirerend zijn de beelden niet, want het betreft wederom geen ingrijpende facelift, dus de veranderingen blijven tot een minimum beperkt.

Goed, natuurlijk is de volgende Audi TT niet precies hetzelfde. Zoals recentelijk bij wel meer Audi’s het geval is geweest, krijgt ook de nieuwe TT een agressiever uiterlijk. Nu betreft het wel een TTS, maar door de ietwat gepeperde buitenkant heen herkennen we wel degelijk een auto die een klein aantal optische aanpassingen heeft ondergaan.

Met name aan de voorzijde lijken de veranderingen tot stand te zijn gekomen. Ook de aankomende Audi TT ontkomt niet aan het gebruikelijke trucje van groter wordende luchtinlaten. Hetzelfde geldt voor de achterzijde, waar we nu ineens een stel sleuven herkennen. Persoonlijk vind ik het lastig te zeggen of dit de juiste keuze is geweest, maar goed, zelf zal ik er geen kopen, dus aan mening hebben ze verder weinig.

Over de motoren van de Audi TT is momenteel weinig concrete informatie bekend, maar de kans is groot dat Audi dezelfde 2-liter viercilinder in de TT zal blijven leveren. Een beetje extra vermogen wordt niet uitgesloten.

Wanneer de vernieuwde Audi TT onthuld wordt, is vooralsnog niet duidelijk, maar als de geschiedenis ons iets heeft geleerd, is het wel dat het lekken van foto’s veelal gepaard gaat met een officieel persbericht van de fabrikant. Houd de ogen dus maar open.