Waarom je die Audi Q7 voor 20K zwart geld kunt vergeten

Rennen, nu het nog kan.

Of je nu de banken niet vertrouwt, of je er simpelweg van geniet om met je grote gore zwans op tafel te slaan terwijl je enorme bedragen in keiharde cash afrekent: de pret is voorbij. Althans, bijna. De Eerste Kamer heeft recentelijk namelijk ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan te passen, en de implementatie hiervan staat voor de deur.

Dit klinkt allemaal (hopelijk) als een onderdeel van de ver-van-je-bed-show, maar voor sommigen onder ons zal het ongetwijfeld impact hebben op het dagelijks leven. Met name als we kijken naar het eerste punt van de wetswijziging. Lees even mee:

Beroeps- of bedrijfsmatig handelaren in goederen moeten opletten: de Wwft krijgt een ruimere toepassing op hun werkzaamheden. De definitie van wat wij aanduiden als ‘handelaren’ wordt aangepast zodat de Wwft van toepassing is op “natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat.”

In het kort, blijkbaar was de huidige wet niet voldoende om de overtreders aan te pakken, dus wordt de wet uiteengetrokken om zo een grotere ‘doelgroep’ te raken. Daarnaast wordt het bedrag waarop gelet moet worden bijgesteld naar 10.000 euro of meer. Dit is echter niet alles.

Dit betekent dat deze handelaren al bij lagere contante transacties onder het bereik van de Wwft vallen en dus cliëntenonderzoek moeten verrichten en ongebruikelijke transacties dienen te melden. Bovendien geldt deze verplichting niet langer slechts voor de verkoop van de goederen, maar ook voor de in- en aankoop ervan.

“Snitches get stitches,” wordt weleens gezegd, maar dat gaat in dit geval niet op. Iedere soort handelaar die voortaan onder de Wwft valt en met een contante betaling van 10.000 euro of meer te maken krijgt, moet dit direct melden. Mocht er nog twijfel over bestaan, dan helpt de Financial Intelligence Unit (FIU) deze overigens direct uit de wereld met het slotwoord.

Volgens een gewijzigde objectieve indicator dienen zij alle transacties te melden “waarbij tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gekocht of verkocht worden, waarbij het contant te betalen bedrag €20.000,- of meer bedraagt.”

Dus, mocht je binnenkort om wat voor reden dan ook (wij oordelen niet) een grote contante betaling willen doen, check dan even of de wet al is ingevoerd. Lang zal het in ieder geval niet meer duren.

Met dank aan William voor de tip!

Beeld: Audi Q7 V12 in een matzwarte vrep, via @wolfssjrd