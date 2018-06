Heb jij 23 mille over voor een gloednieuwe Volvo 480?

Nee, toch? Toch!?

We hebben de afgelopen jaren heel wat optimistische advertenties besproken, maar bijna een kwart-ton betalen voor een Volvo 480, dat is toch wel van een totaal ander niveau. Vergis je niet, dit keer heeft de verkoper geen excuus dat het markante karretje onderdeel heeft uitgemaakt van een koninklijke familie. Nee, in plaats daarvan is de reden van de torenhoge prijs een zeldzaam lage tellerstand.

Het is niet helemaal duidelijk wat er omging in het hoofd van de eigenaar. Hij moet haast wel gedacht hebben dat de 480 ooit gruwelijk veel geld waard zou worden, gezien het merkwaardige, niet-Volvo-achtige karakter van de auto. Aangezien hij de auto zo durft te prijzen, heeft hij misschien ergens gelijk gehad, maar eerst moet er nog een koper gevonden worden. Heel lastig zal dit waarschijnlijk niet eens zijn, daar er vast wel ergens een Volvo-fiel rondwandelt die bijna 23.000 euro (19.950 pond) voor de auto overheeft.

De verzamelaar heeft de bolide liefst 29 jaar in zijn priv├ęcollectie gehad, maar besloot recentelijk, om onduidelijke redenen, dat het tijd was om de auto uit te laten vliegen. We hebben te maken met een Volvo 480ES uit ’87, die slechts 68 kilometer heeft afgelegd. De auto is uitgerust in een simpel zwart en is, volgens de advertentie, nooit gebruikt en bevindt zich in een volledig nieuwe staat. Gekeken naar het uitblijven van roest of verrotte plekken, kunnen we niets anders dan de verkoper op zijn woord te vertrouwen. Echter weten we zelfs dan niet zeker of we de prijs kunnen rechtvaardigen.