Koop de Volvo 480 van de Spaanse koning

Zo blijkt maar weer dat die wagens wel degelijk royaal rijden.

Voor het beperkte aantal mensen dat helemaal lyrisch is over de Volvo 480 is dit een buitenkansje. Of nou ja, voor iedereen eigenlijk, want de 480 in kwestie heeft een wel heel bijzonder baasje gehad in het verleden. Waar onze eigen Bernhard ooit in klassieke Ferrari’s de wegen bekladde met rubber, deed de koning van Spanje dat gewoon in een tamelijk futuristische Zweed.

Deze Volvo 480 is namelijk van niemand minder dan koning Felipe VI geweest. De huidige koning van Spanje kreeg de wagen destijds, in 1986, echter toen hij nog Prins van Asturië was. De familie gebruikte Volvo’s vreemde eend in de bijt vooral tijdens hun verblijf in Palma de Mallorca. De kentekenplaat, te zien op de foto’s, is nog altijd dezelfde als het origineel.

Door de jaren heen is er flink wat met de auto gereden, maar volgens de advertentie is de wagen in perfecte mechanische staat. Na 155.000 kilometers te hebben afgelegd en meerdere onderhoudsbeurten te hebben doorstaan, schijnt de 480 nagenoeg hetzelfde te zijn als toen de koninklijke familie erin rondreed. Zelfs de bekleding is nog helemaal origineel, al is deze wel volledig herzien om ervoor te zorgen dat ‘ie in haarfijne staat verkeerd. Als bewijs krijg je onderhoudsboekjes die op naam staan van Koning Juan Carlos, met officiële stempels van de lokale Volvo garage én het overdrachtsdocument waarin staat dat Volvo de auto in 1988 terugkocht van de familie.

Je voelt de bui wellicht al hangen, of niet? Gezien de unieke staat van de 480 verwachten de veilingmeesters er tussen de € 21.000 en € 23.000 voor te vangen. Belachelijk veel lijkt me, maar wederom geldt hier dat er vast wel ergens iemand is die zal doorbieden totdat zijn verstand zijn lichaam ontvlucht. Bekijken kan, maar dan moet je wel even naar Madrid vliegen. Het hoogste bod staat, op het moment van schrijven, op € 5.500.