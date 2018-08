Koop de enige Porsche 959 met VIJF wielen

Geintje, hij is gewoon total loss.

Voor zover wij dachten te weten, gaan er bij de verschillende veilingen tijdens de Monterey Car Week geen schadeauto’s onder de hamer. Het blijkt dat er voor sommige kunststukken een uitzondering wordt gemaakt. Deze Porsche 959 is, zoals gebruikelijk bij de veilingen in Monterey, geen haarfijn exemplaar, maar een gedeukte hoop tranen. Wie nu denkt zijn slag te kunnen slaan door goedkoop een Porsche 959 op de kop te tikken, wordt in de aap gelogeerd.

Het is natuurlijk geen garantie dat deze Porsche 959 het door Mecum Auctions verwachte bedrag op zal leveren, maar veelal kloppen de schattingen van de veilingmeesters redelijk. Mocht de verkopende partij nu daadwerkelijk de waarheid spreken, dan is het zeker geen misselijk bedrag. De veilingmeesters schatten namelijk dat de allerbeste sportwagen van de jaren ’90 tussen de 450.000 en 550.000 dollar zal opleveren.

Het is bijna niet te geloven dat er figuren op aarde rondwandelen die meer dan een half miljoen overhebben voor een flink verwoeste klassieker, maar goed, hier zijn we en het is nu eenmaal zo.

Overigens, het is goed mogelijk dat Mecum Auctions het voor de hand liggende probleem totaal heeft overzien, want in de advertentie wordt er niets gezegd over de enorme schade aan de Porsche. Sterker: in plaats van uitgebreid verhaal te doen over de oorzaak en het klaarblijkelijke gevolg, wordt er doodleuk gezwegen over de verminkte voorzijde van de auto.

Gelukkig is daar altijd nog het internet. Na een kleine speurtocht komen we uit bij het Amerikaanse Car and Driver. Zij wisten een vertegenwoordiger van het veilinghuis aan de lijn te krijgen, die hen de herkomst van de schade kon vertellen. Volgens de vertegenwoordiger is de auto tijdens een rit in een trailer tegen een boom geknald, nadat deze plotseling en zonder reden ontkoppelde. Zodoende snelde de trailer, met daarin de Porsche 959, met een rotgang af op een boom. Bij impact beukte de Porsche een gat in zijn vervoer en kuste hij een groot stuk hout op vrij tactloze wijze.

Zoals gezegd is het bijna idioot dat men nog een half miljoen af wil rekenen voor een auto in deze staat. Aan de andere kant, het blijft er wel één van slechts 294 geproduceerde exemplaren. Daarbij heeft dit exemplaar in het specifiek nog geen 4.000 mijl op de teller staan. Aan het einde van de dag moeten we dus maar blij zijn dat er mensen zijn die een dergelijk godsvermogen willen uitgeven om een auto als deze te preserveren.