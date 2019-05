Heerlijk, deze dure optie is gratis op de Honda e

We mogen het merk bedanken voor deze beslissing.

Elektrische auto’s zijn naar verluidt niet alleen de toekomst, zo voelen ze ook. Het muisstille rijden, het opladen met een stekker: allemaal draagt het bij aan het idee dat je met een vooruistrevend iets bezig bent. Futuristische opties als autonoom rijden en digitale en virtuele spiegels versterken dit gevoel verder.

Het nadeel is dat dergelijke opties tot op heden niet bijzonder goedkoop zijn. Wie een nieuwe Tesla koopt en de meest volledige versie van Autopilot wil aanschaffen, mag al gauw 6.400 euro afrekenen. Audi promootte de e-tron op zijn beurt met digitale buitenspiegels, maar gratis zijn deze absoluut niet. In de prijslijst zijn ze te vinden voor een kleine 1.500 euro, maar om ze daadwerkelijk op de auto te krijgen moeten er een aantal opties worden aangevinkt, waardoor de zogenaamde ‘virtual mirrors’ in werkelijkheid een kleine 10 mille kosten.

Hierom zijn we ronduit tevreden met de mededeling dat Honda het Side Camera Mirror System – de digitale spiegels – gratis en voor niets op de auto zal plaatsen. In plaats van dat het een dure optie wordt, maakt Honda het systeem standaard voor zijn eerste volledig elektrische auto’s: de Honda e.

Honda heeft de beslissing genomen omdat het ontwerp van de ‘e’ op deze manier beter tot zijn recht komt en de auto minder aerodynamische ‘drag’ heeft. Daarnaast is het vooral een keuze om de veiligheid te verbeteren. Honda heeft ondervonden dat andere weggebruikers beter zichtbaar zijn in de digitale spiegels. Afhankelijk van de geselecteerde modus verbetert het zicht met 10 tot 50 procent.