HEET! Blondine steelt miljoen van BMW, koopt een Ford

Sjoemelen bae.

In ‘Murica is een 50-jarige vrouw tegen de lamp gelopen die in een periode van iets minder dan drie jaar ruim een miljoen Dollar wist te ontfutselen van een BMW-dealer uit Connecticut. Voor Vanessa Vence-Small bleek een kaal salaris van 150.000 Dollar per jaar niet genoeg te zijn. Het luxepeerd ging voor de extra bonus en schreef 65 keer geld over van de dealer naar haar eigen rekeningen en cashte nog 28 cheques op naam van de dealer voor persoonlijk gebruik.

De cold hard cash gebruikte Vanessa onder andere om haar huis te laten verbouwen en voor eerste klas vliegtickets en vakanties naar Australië, Hawaii, Mexico en Jamaica. Het pijnlijkste voor de BMW-dealer is echter misschien wel dat Vanessa ook 50.000 Dollar stuksloeg op een nieuwe Ford Mustang (rijtest), ondanks dat ze ook een dikke BMW tot haar beschikking had als auto van de zaak.

Hoe Vanessa zo lang heeft weg kunnen komen met haar gegris in de kassa is niet helemaal duidelijk. Paula Callari, de (huidige) honcho van de desbetreffende BMW-dealer, schetst een plaatje van Vanessa dat haar neerzet als iemand die enorm goed is in het aanstippen van dingen die anderen niet goed deden. Tegelijkertijd had ze altijd een antwoord paraat als haar eigen functioneren in twijfel werd getrokken.

Kennelijk werd pas na dik twee jaar duidelijk dat er ‘geld verdween’ bij de dealer. Er waren op dat moment al wat mensen ontslagen en lonen verlaagd om te bezuinigen, maar de bedrijfskas bleef maar bloeden. Uiteindelijk kwam men er dan toch achter waar ‘het lek’ zat. De rechter heeft Vanessa nu veroordeeld tot 30 maanden celstraf. Daarnaast moet ze het gebietste geld, voor zover als dat kan, terugbetalen.

De BMW-dealer in kwestie heeft een groot deel van de schade overigens vergoed gekregen van de verzekering ($755.000). Dit ondanks het feit dat Vence-Small bij een vorige werkgever kennelijk ook al ontslagen was voor financiële malversaties en de dealer dus misschien wat verder had moeten kijken dan naar haar blonde lokken bij het sollicitatiegesprek #MAGA. (via Automotive News)