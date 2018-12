Hier, twee kekke versies van de auto van het jaar*

ここにあります.

De Alpine A110 is de autoblog auto van het jaar geworden, maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk had het de Suzuki Jimny (rijtest) moeten zijn. Suzuki wist ons te verrassen door van de Jimny een soort mini G-klasse te maken. De kleine offroader was in de basis altijd al een vierkante, utilitaristische blokkendoos, getuige bijvoorbeeld onderstaande SJ20 uit 1979.

Bij de vorige generatie had Suzuki echter een soort glad eind jaren ’90 CUV-sausje over de Jimny heengegooid. Op zich geen wonder, want de auto werd geïntroduceerd op de Tokyo Motor Show van 1997! Destijds zal dat best vers en hip zijn geweest, maar met de kennis van nu kunnen we stellen dat dit het ontwerp geen goed deed. Gelukkig grijpt de nieuwe Jimny qua design dan ook terug op de Samurai’s van vroeger.

Op zich is de standaard Jimny al leuk genoeg, maar zoals dat gaat bij dit soort offroaders kan de auto ook als prima basis dienen voor een plethora aan nóg leukere projecten. Zo ontstonden op basis van de G-klasse (rijtest) bijvoorbeeld de G500 4*4^2, de 6*6 en de Landaulet. Voor de aankomende Tokyo Auto Salon heeft Suzuki twee concepten bedacht om te laten zien dat ook op basis van de Jimny het een en ander mogelijk is.

Het eerste concept, genaamd ‘Jimny Survive’, is een nog wat stoerder gemaakte Jimny. Het model heeft onder andere koplampen achter ‘tralies’, her en der traanplaanten om de bush-bush te trotseren en iets wat lijkt op een crossfit-gym op het achtersteven. Je kan de daktent die je in staat stelt te schuilen voor slangen in Afrika er al bijna bijdenken.

Het tweede concept heet de Jimny Sierra en is waarschijnlijk bedoeld voor noeste werklui in Tokio, die een passie hebben voor het Amerika van de jaren ’70 en ook een beetje voor Afrika. Met een echte full-size pickup kom je natuurlijk niet weg in Tokio, maar met zo’n stoer ding op Jimny-formaat is Takeshita Street wel te doen. De Harajuku girls zullen de nep-houten flank van je Jimny met daarop een afbeelding van een neushoorn vast super kawaii vinden. Of je de mods ook zal kunnen bestellen bij Suzuki is nog niet duidelijk.