Naar welke plaatjes keek je in 2018?

Wat trok op beeldgebied de absolute aandacht?

Is het tijd voor een Motorhomenblog? Jullie zien een huis (op vier wielen) massaal zitten, want de artikelen met betrekking tot motorhomes, huizen en campers waren dit jaar erg populair. De bijgevoegde plaatjes werden dus ook goed bekeken. Verder kon ook het automerk uit Stuttgart op jullie aandacht rekenen. In de comments klagen over het PC Hooft-karakter van de G-klasse, maar ondertussen keihard de gallery doorbladeren. Ja ja.. je checkt het overzicht hieronder.

12. Fantaseren over een garage met mooie auto’s doen we allemaal wel. Deze garage kon met name op aandacht rekenen van de Autoblog-lezers.



11. Het is een ongewoon beeld en misschien daarom juist zo interessant. Een vergeten Lamborghini Countach in een schuur. Waarom overkomt mij dat nooit?



10. Potverdorie alweer de tweede Mercedes uit dit lijstje. Verdwijnt in de aars van een camper en dat is reuze interessant.



9. De Lamborghini van Afrojack zit ‘echt Superkut’, aldus Jeroen van den Berg. Is het de tekst, is het die Ferrari of is het die missende ‘N’ in ‘vanacht’ die voor de populariteit van het plaatje zorgde? Vragen, vragen..



8. Een Audi S8 die zich niet meer helemaal in nieuwstaat begeeft.



7. Het gaat in deze gallery om wielrenster Puck Moonen en haar Mercedes CLA. Toch krijg juist déze toegevoegde foto van de gallery de meeste aandacht. Er is hier geen auto te zien hoor..



6. De nieuwe G-klasse in een rotsachtig landschap.



5. Het kontje van de nieuwe 911, nog voor de onthulling gespot. Was (en is) even wennen voor velen.



4. De A-klasse komt als sedan naar Europa. Leaserijdend Nederland ziet zichzelf al zitten.



3. Prachtige afwerking van een badkamer in een motorhome. Jullie smullen van dit soort plaatjes.



2. Niet alleen deze foto, maar de gehele gallery was erg populair. In dit plaatje gebeuren dan ook veel zaken. Hulpverleners en betrokkenen die aan het werk zien, een rokende Mercedes-AMG en een persoon die vanaf de 1e verdieping aan het kijken is. Stoeltje erbij?



1. De best bekeken foto van dit jaar is deze motorhome. Ook hier scoorde de rest van de gallery goed. Alle frustraties die in 2018 zijn veroorzaakt door het kabinet, je partner, je werk. Je vergeet het allemaal als je instapt in deze prachtige motorhome en naar de horizon vertrekt.