Techniek: maak van je handbak een Selespeed

Heb je altijd al willen doen natuurlijk.

In 1996 kwam ons aller favoriete automerk op de proppen met de legendarische 156, een prachtige wagen die slechts drie problemen had. Ten eerste had de auto geen RWD. Ten tweede was de carterpan om een of andere reden bizar laag bevestigd (video). Ten derde werd de auto op een gegeven moment optioneel voorzien van de Selespeed versnellingsbak. Tot op de dag van vandaag worden onfortuinlijken die daadwerkelijk dachten te kunnen schakelen als Schumacher in hun 156 badend in het zweet wakker van deze elektrohydraulische bak (ellende).

Zodoende vond het Slovenische MME Motorsport het logischerwijze een geweldig idee om een aftermarketkitje te ontwerpen, zodat je van elke handgeschakelde auto een paddleshifter kan maken. Maakt sense, niet? De tjoeneerders uit het land van Akrapovic hebben een systeem ontworpen dat op de schakelkabels werkt of direct op de versnellingsbak. Niet alleen sequentiële, maar ook traditionele handbakken kunnen hierdoor ‘F1-flippers’ aangemeten krijgen. Maar dat is nog niet alles! Het systeem kent ook slimme functies voor op het circuit, zoals een modus waarin de ideale versnelling voor een rempunt voorgeprogrammeerd wordt of het ideale toerental om over te schakelen bij dragraces.

Klinkt je wel goed in de oren? Mooi, dan zullen we nu de nadelen behandelen. Ten eerste is het systeem in de praktijk behoorlijk traag. MME belooft dat hun oplossing in theorie in 40 milliseconden van gang kan wisselen, maar geeft toe dat het in de praktijk eerder 120 milliseconden wordt bij een sequentiële versnellingsbak en zelfs 250 tot 350 milliseconden bij een gesynchroniseerde handbak. Dat lijkt misschien nog steeds wel redelijk vlot, maar houd in gedachten dat de schakeltijd voor een Ferrari F355 met ‘F1-bak’ ook zo’n 250 milliseconden bedraagt. Er valt mee te leven, maar niemand zou dat tegenwoordig nog omschrijven als een lekker vlot schakelende bak.

Daarbij komt dat de ombouw niet goedkoop is. De tech op zich doet je 3.500 Euro en daarna mag je nog geld neerleggen voor de inbouw en afstelling. Vervolgens is het hopen dat de boel een beetje heel blijft. Voor de meesten zal de creatie van MME hierdoor meteen niet meer interessant zijn, maar wie weet. Misschien heb je cash om te verbranden en vind je het wel lachen om schakelflippers in je Porsche 944 te hebben. In dat geval weet je nu waar je kan aankloppen. Vergeet als het klaar is vooral niet om ons een mailtje te sturen voor de rubriek ‘mijn auto’.