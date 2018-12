Audi A6 nu ook leverbaar met “betaalbare” benzinemotor

Voor niets gaat de zon op.

De nieuwe Audi A6 (rijtest) is inmiddels alweer een tijdje op de markt, maar betaalbaar kunnen we de auto nog altijd niet noemen. De auto kreeg bij introductie een minimumprijs van ruim 75.000 euro en daarmee was de gladde zakensedan zeker niet voor iedereen binnen handbereik. Mettertijd is Audi steeds meer uitvoeringen en configuraties van de A6 gaan onthullen. Recentelijk kregen we de allergoedkoopste versie van de auto in de vorm van een diesel, maar nu komt Audi met een beter betaalbare optie die niet rijdt op satansap.

Hoewel de 40 TDI-diesel nog steeds het goedkoopste model in de line-up is met een prijs van 61.245 euro, is de 45 TFSI er niet al te ver van verwijderd. De A6, die aangedreven wordt door een viercilinder benzinemotor, kost tenminste 65.860 euro in Nederland. Dit bedrag betaal je voor de A6 Limousine. Heb je behoefte aan een grotere kofferruimte, dan moet je 69.260 euro afrekenen voor de Avant.

Omdat we nog altijd weinig begrijpen van de benamingen van Audi’s verschillende motorconfiguraties, is het goed om te verduidelijken wat ’45 TFSI’ nu precies betekent. De viercilinder benzinemotor, met een inhoud van twee liter, is direct ingespoten en heeft een turbo. Audi weet echter niet te communiceren hoeveel vermogen de vierpitter produceert, want in het persbericht staat zowel 245 als 254 pk. Aan de hand van een specifieker gegeven (180 kW) kunnen we gelukkig uitzoeken hoeveel pk de mild hybride viercilinder. Maar wat blijkt? Wanneer we het omrekenen, komen we uit op 241 pk. Handig. We hebben in ieder geval geen twijfel over de prestatiecijfers. Daarover is Audi heel kort en concreet. De A6 45 TFSI snelt in precies 7 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 250 km/u. Schakelen geschiedt een zeventraps S-tronic-automaat.

Vanaf begin 2019 wordt de Audi A6 45 TFSI geleverd.