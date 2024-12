Hellip! Grondstoffen voor EV’s komen in het geding

Grondstoffen voor EV’s komen in het geding, aldus een vooraanstaande denktank.

Hoewel wij wekelijks gloom en doom schrijven over EV’s, denkt vermaard speculaasfabrikant McKinsey dat EV’s een enorme opmars zullen maken in de komende jaren. Waar er nu op jaarbasis een vraag is voor 4,5 miljoen EV’s, zal dat aantal volgens McKinsey in 2030 28 miljoen EV’s zijn. Ambitieus, maar goed, veel overheden willen rond die tijd de verbrandingsmotor ritueel verbranden. En dan moeten er toch nog steeds mensen vervoerd worden.

Grondstoffen

Of dat scenario zich ontvouwt of niet, zal alleen de tijd leren. Doch McKinsey voorspelt vast dat áls het gebeurt, de grondstoffen fors in het geding zullen komen. Momenteel worden ruwweg twee soorten accu’s gemaakt. Te weten de lithium-nikkel-mangaan-kobaltoxide (Li-NMC) accu en de lithium-ijzerfosfaat (LFP) accu. McKinsey maakt op basis van verwachte beschikbaarheid van grondstoffen een paar leuke staafdiagrammen om te illustreren wat de tekorten zullen zijn.

België!

Lithium, maar met name ook nikkel en mangaan zullen dus, volgens McKinsey, extreem duur worden. Het aanbod is immers veel lager dan de vraag. Voordeel voor onze Belgische lezers is wel dat België -jaja- een relatief grote speler is in de mangaan-game. Althans, veruit het meeste mangaan wordt gewonnen in China. Maar de rest komt uit België en Japan. België wordt dus potentieel steenrijk.

Tekort niet goed voor de uitstoot

Voor de bredere auto industrie en ons allen is het echter slecht nieuws. Fabrikanten zullen moeten vechten om ruwe materialen, dus die (en auto’s) worden duur. Bovendien is er nog de impact op het milieu. Altijd belangrijk hier bij autoblog. Zo’n 40 procent van de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de fabricage van een accu, komt vrij bij het winnen van de ruwe materialen. Als grondstoffen op minder gunstige plekken gewonnen moet worden, is dat vrijwel nooit goed voor de uitstoot.

Oude Porsche

McKinsey stelt/hoopt dat meer recycling, een schonere manier van grondstofwinning, betere logistiek en efficiëntere productie van de uiteindelijk accu een en ander minder belastend kan maken. Maar ja, het meest ecologisch verantwoord, is natuurlijk door blijven kachelen in een oude Porsche. Waarvan akte. Koop dan!!1! (wat futures)…