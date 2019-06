Help een AB-lezer de Chevrolet van zijn opa op te sporen

Bijna dertig jaar nadat de auto uit de familie verdween, is de kleinzoon van de originele eigenaar naarstig op zoek naar de Malibu uit 1979. Vooralsnog zonder succes. Kunnen wij daar verandering in brengen?

Het internet heeft al talloze keren bewezen dat het ongelooflijke dingen kan bereiken wanneer de ‘hive mind‘ de krachten bundelt. Vandaag gaan wij kijken of we een dergelijke prestatie kunnen verwezenlijken. Het doel is deze Chevrolet Malibu uit 1979, met kenteken DZ-16-PG, op te sporen.

Waarom? Wel, dat is simpel: het verhaal heeft de juiste snaar geraakt bij de redactie. Afgelopen weekend nam Autoblog-lezer Martijn contact met ons op, in de hoop dat wij hem konden helpen de Chevrolet Malibu die ooit aan zijn opa toebehoorde terug te vinden.

De opa van Martijn kocht de auto in 1979 bij autobedrijf De Grooth in Winschoten, een handelaar in Amerikaanse auto’s. Na 11 jaar van de schitterende Chevrolet te hebben genoten, besloot zijn opa in 1990 afscheid te nemen van de Malibu. Hij had zijn oog laten vallen op een Pontiac Bonneville en ruilde de Chevrolet vervolgens in. De Bonneville staat ondertussen nog in het wagenpark van de familie, de Chevrolet is sindsdien spoorloos. Dit tot grote teleurstelling van Martijn’s vader, die de stijlvolle Malibu graag terug ziet keren naar zijn oprit. De familie wil de auto wat graag terugkopen, om de geschiedenis voort te zetten.

Hoewel de auto nog altijd op kenteken schijnt te staan – hij is voor het laatst in 2014 van eigenaar gewisseld – is hij onvindbaar voor Martijn en zijn familie. Martijn heeft het internet naar eigen zeggen meermaals afgestruind, maar zonder resultaat. Hij hoopt hierom dat de achterban van Autoblog uitkomst kan bieden bij zijn zoektocht.

Wij begrijpen dat een auto bijzonder veel kan betekenen, daarom schieten wij graag te hulp. Is er hier nu iemand die enige informatie heeft over de Chevrolet Malibu (DZ-16-PG), dan kan diegene zijn tip achterlaten bij tips@autoblog.nl of dit formulier invullen.