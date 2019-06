Helemaal officieel: Charger SRT Hellcat Widebody

Potjandrie, die is dik!

Er zijn zo van die auto’s waarvan je wéét dat de standaard keuze gaat worden. Vaak is het Duits en Premium. Dan worden termen gebruikt als ‘de maatstaf’, ‘de som der delen’ en ‘de nieuwe norm’. Denk aan de BMW M5 bijvoorbeeld.

Dat is op zich ook goed te verklaren, maar het is niet zozeer leuker. Zo’n M5 is een auto die zichzelf wel héél erg serieus neemt. Gouden remschijven, vier uitlaten en heel boos kijkend front. De Dodge Charger SRT Hellcat is een uitstekend alternatief voor wie juist een beetje humor heeft. Het is eigenlijk een vierdeurs musclecar. En nu zijn er niet één, maar twee blubberdikke varianten bijgekomen.

De Doge Charger SRT Hellcat Widebody is precies wat je denkt dat het is: een Hellcat met een breder koetswerk. De Hellcat Widebody heeft een nieuwe voorbumper, nieuwe velgen met bredere banden en enorm uitgeklopte wielkasten. Samen met nieuwe Brembo’s moet de Charger iets beter kunnen omgaan met het surplus aan vermogen.

De bekende ‘378’ Hemi V8 is 6.2 liter groot en voorzien van een enorme mechanische compressor. Het blok is goed voor 717 pk en 881 Nm. Volgens Dodge zit de auto in 3,6 seconden op de 100 km/u. Belangrijker is de kwartmijl, die in 10,96 seconden gedaan wordt. Jazeker, dit is een een ten-second-car. Qua topsnelheid is de Charger SRT Hellcat Widebody de snelste ‘massa-geproduceerde’ sportsedan: het apparaat loopt namelijk 315 km/u. Dodge gebruikt expres de term massa geproduceerd, want sedans als de Alpina B5 (330 km/u) en Bentley Flying Spur (334 km/u) zijn namelijk sneller.

Mocht je de Hellcat net even te veel van het goede vinden, wat begrijpelijk is, dan is er een alternatief. Dodge trekt namelijk direct het doek van de Charger Scat Pack Widebody. Deze heeft de bodykit en het chassis van de bovenstaande Charger, maar dan zit er een andere motor in. Met 6.4 liter is deze zelfs ietsje groter, maar de V8 is niet voorzien van een compressor. Met 485 pk en 644 Nm kom je overigens niet veel te kort. Van 0-96 km/u duurt 4,3 tellen. De kwartmijl is in 12,4 seconde achter de rug.

Meer lezen? Dit zijn de 15 leukste niet-Duitse sportsedans!