Het antwoord van Volkswagen op de kartelbeschuldigingen

De Duitse autofabrikant wast zijn handen in onschuld.

Commotie in de (Duitse) media naar aanleiding van een grote publicatie in Spiegel. Volgens de krant zouden de Duitse autofabrikanten diverse keren bij elkaar zijn gekomen. Niet om koffie te drinken, maar om te praten hoe om te gaan met strenge emissietests.

BMW kwam al eerder met een antwoord over de vermeende kartelafspraken en nu komt ook Volkswagen met een statement. De Volkswagen Groep zegt geen commentaar te hebben op de publicaties. Wel stelt het concern dat het meer dan normaal is voor autofabrikanten om bijeen te komen.

The Volkswagen Group has no comment to make at the present time on details of these issues or on speculation which has among other things become the subject of public debate. As a general principle, discussing the feasibility as well as the standardization of technical solutions and safety standards with respect to new technologies where regulatory approaches are still pending is in many instances necessary and valid. Furthermore, as a general principle Volkswagen works very closely with the authorities in a spirit of cooperation and trust.