Lokale hangjongeren staan voor gave Aston

Een bijzonder gezelschap.

Daar staat even een lading aan Formule 1 ervaring op de foto. Christian Horner (45, links) werd vier maal wereldkampioen met Red Bull, Jean Todt (73, midden) 8 keer met Ferrari en Adrian Newey (60, rechts) heeft maar liefst 10 F1 auto’s ontworpen die een WK-titel voor constructeurs binnenhaalde. Kortom, deze heren snappen het wel.

Toch staan ze een beetje inde weg voor onze huisfotograaf. Naast het bonte gezelschap zijn we met name geïnteresseerd in de auto die achter hen staat. Het betreft namelijk de Aston Martin AM-RB 003 Concept. Net als de Valkyrie is het een Aston Martin met een middenmotor. Dat blijft toch wel even wennen voor de liefhebbers van traditionele GT’s als de DB9 en Vanquish. Dat is overigens een trend die we meer zien. De Porsche 911 RSR heeft een middenmotor en bij de Corvette C8 verplaatst de motor van voorin naar het midden.

In vergelijking met de andere hypercars (Valkyrie en Valkyrie AMR Pro) is de AM-RB 003 veel minder extreem. Er komen zowaar vakjes in om spullen op te bergen! De AM RB-003 heeft de 003 een V6 met turbo plus elektrische aandrijving. Precies zoals de auto van Max Verstappen ook heeft. Of deze motor ook bij Honda vandaan komt is niet bekend. Ondanks dat deze AM-RB003 er echt uitziet als een concept, heeft Aston Martin al bevestigd dat de auto gewoon in productie gaat. Het Britse merk is van plan er 500 van te gaan bouwen.