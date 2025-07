Stellantis trekt de stekker uit ondergeschoven kindje

De investeringen zijn het niet meer waard.

Bij de meeste merken blijft het voorlopig bij het proeven van waterstof, maar een volledige commitment, ho maar. Hyundai heeft de Nexo en Toyota de Mirai, maar andere merken beperken zich tot zaken als conceptauto’s, toekomstplannen en demonstratieraceauto’s.

Op de markt van de busjes liep het niet veel anders, al was hier een ander merk de kartrekker. Of eigenlijk verschillende merken onder een concern. Stellantis bouwde en verkocht al een heel stel waterstofelektrische bedrijfswagens. Bouwde ja: de autogigant kapt met waterstof.

Stellantis ziet waterstof niet meer zitten

Vandaag kondigt de baas van onder andere Citroën, Opel en Alfa Romeo aan dat het ontwikkelingsprogramma voor waterstofelektrische voertuigen aan een einde komt. De oplettende lezer merkt dat Stellantis niet de productie van waterstofverbrandingsmotoren noemt, maar als we een expert moeten geloven, wordt dat ook niks.

Waarom stopt Stellantis met waterstof? Door het kleine aantal waterstoftankstations, de flinke kosten en doordat er weinig ”aankoopprikkels” zijn voor potentiële klanten. Wat ook meespeelt zijn de strenge CO2-boetes van de EU. Om deze redenen denkt Stellantis dat de bestelbus op waterstof vóór het einde van dit decennium geen gemeengoed zal zijn.

Topman Jean-Philippe Imparato geeft nog meer tekst en uitleg: ”De waterstofmarkt blijft een nichesegment, zonder vooruitzichten op economische duurzaamheid op middellange termijn. We moeten duidelijke en verantwoorde keuzes maken om onze concurrentiepositie te waarborgen en te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten met ons offensief voor elektrische en hybride personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen.” De huidige situatie bij Stellantis zal ook niet meehelpen.

Wat gebeurt er met de werknemers en fabrieken?

Voor dit jaar had Stellantis een hele nieuwe reeks waterstofbusjes aangekondigd en deze zomer produceren. Al die bedrijfswagens komen er niet meer. Dat betekent niet dat de bedrijfswagenfabrieken in Hordain, Frankrijk en Gliwice, Polen gaan sluiten. De werklocaties worden opnieuw ingericht voor andere projecten. De werklui hoeven niet bang te zijn voor hun baan, verzekert Stellantis.

Wie wel wat gaat merken van dit besluit is Symbio. Dit is een externe partij die zich specialiseert in waterstofmobiliteit. Stellantis kocht in 2023 een aandeel van 33,3 procent in het bedrijf. Michelin en een entiteit genaamd Faurecia deden hetzelfde. Stellantis gaat nu om tafel met de twee andere aandeelhouders om te bepalen hoe Symbio kan blijven bestaan.

