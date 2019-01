Het interieur van deze Model X is zéér misleidend

Het moet maar net je smaak zijn.

Wie zijn Tesla wil tunen heeft vooralsnog een beperkt aantal mogelijkheden. T Sportline is in de tussentijd in ieder geval uitgegroeid tot een goede optie en het bedrijf is dan ook druk bezig met het vervullen van de wensen van zijn klanten. Hoewel s’werelds eerste Tesla tuner, zoals het zichzelf noemt, in staat is puike bodykits te maken, gaat het ook maar wat graag aan de slag met interieuren.

Dit hebben we al eens eerder onder de aandacht gebracht, want enkele maanden geleden kwam de tuner op de proppen met een door Superman geïnspireerd interieur. Ditmaal is de binnenzijde minstens zo kleurrijk, want in deze Model X voert oranje overduidelijk de boventoon. T Sportline heeft o.a. de zes stoelen, de deuren, het dashboard en de middenconsole uitgerust met fel oranje leder. Het resultaat is op zijn zachtst gezegd fascinerend.

Hoewel de bodykit van de Model X grotendeels overeen lijkt te komen met het standaardpakket dat T Sportline aanbiedt, wordt dit pakket in het specifiek slechts twintigmaal geproduceerd. De zogenaamde Model X T Largo krijgt een nieuwe voorbumper, met koolstofvezel verbrede wielkasten, een diffuser en een achtervleugel. Daarbij staat de Model X vijf centimeter dichterbij de grond en heeft hij 22″ velgen. Het fraaie duistere exterieur van de auto doet ons het netvlies verbrandende interieur vergeten. Gelukkig.

T Sportline heeft dit alles gedaan met de krachtigste Model X die Tesla levert: de P100D. Het vlaggenschip knalt op zijn best in 3,1 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 250 km/u. Het rijbereik van de auto is ongeveer 500 kilometer, mits er niet te agressief wordt gereden. De aandrijflijn heeft T Sportline niet bij de haren gegrepen.