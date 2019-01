Autoblog advies: eerste lease auto voor 380 p.m.

Valt er nog wat te leuks kiezen voor dat geld?

Leaseauto’s. We hebben er allemaal een mening over. Dat neemt niet weg dat het telkens vaker voorkomt. Het is gemak, een geste van de werkgever. Voor het werk moeten soms kilometers gemaakt worden voor de zaak, dus regelt de zaak de auto voor je. Moet je daar ‘nee’ op zeggen? Natuurlijk niet. Met een leaseauto heb je een paar grote voordelen. Het zijn (bijna altijd) nieuwe auto’s en je hebt er geen zorgen over qua onderhoud en schade. Alles is geregeld, op zich een prettige gedachte.

Uiteraard betaal je er bijtelling over, tegenwoordig 22%. Dat kan bij sommige auto’s behoorlijk in de papieren lopen. Aan de andere kant is het heel eenvoudig te pareren. Voor het bedrag dat je betaalt aan bijtelling rij je never-nooit-niet in zo’n auto. Vandaag gaan we op zoek naar de eerste leaseauto voor Autoblog-lezer Stijn.

Stijn is op dit moment de trotse bestuurder van een Seat Ibiza, maar is er niet heel erg over te spreken. De auto rijdt op zich wel aardig, maar het is een beetje een saaie auto en hij kan er niet goed in zitten. Met name de stand van de pedalen bevallen niet goed.

Stijn is een groot Alfa Romeo liefhebber (zoals wij allemaal) en een MiTo zou op zich een goede optie zijn, ware het niet dat die auto hoogbejaard is. De auto loopt inmiddels achter op die van de concurrentie. Verder heeft Stijn niet veel eisen. Het mag een automaat zijn, maar een handbak is ook goed. Wel kan Stijn een goede geluidsinstallatie waarderen. Zelf zat Stijn te denken aan Ford Fiesta. Zijn er nog meer gegadigden?

De wensen en eisen van Stijn in de inmiddels legendarische tabel:

Huidige /vorige auto's: Huidig Seat Cordoba 1.4 16v, vorig Alfa Romeo 156 2004 Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk (beide) Budget: +/- € 380 per maand Jaarkilometrage: 30.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Graag een ruime reislimousinKlaar met studeren, nieuwe baan met auto van de zaak Gezinssamenstelling: Vriendin Voorkeursmerken /modellen: Ford Fiesta ST-Line No-go modellen / merken: Opel

Wat mis je door de No Go?

Opel heeft een aantal auto’s die in het budget vallen. De Karl kan makkelijk, maar is een troosteloze Koreaanse bejaardentrolley. De tijden van de Chevrolet/Daewoo Matiz liggen achter ons. De Opel Corsa is een keurige auto en een puike occasion, maar het is bijkans onmogelijk om uit te leggen waarom je juist voor een Corsa moet gaan. Het is gewoon ‘een auto’. Dat geldt niet voor de Opel Adam, dat is gewoon een bijzonder geinige auto. Qua exterieurdesign hebben ze er echt werk van gemaakt. Nog altijd een gaaf ding om te zien. Voor zo’n 380 p.m. heb je de 1.0 Turbo in ‘Blitz’-uitvoering. Dat is geen verkeerde aanbieding en zeker het overwegen waard. Niet de ruimste auto, maar dat mag duidelijk zijn.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium

€ 390 p.m.

De Ford Fiesta was jarenlang de leukste auto in zijn klasse om te rijden. Met name het model dat tussen 2008 en 2017 geleverd is, was een pareltje. Het ding zag er kek uit, reed lekker sportief en bood veel waar voor zijn geld. De nieuwe is iets meer een allrounder dan voorheen. Minder sportief, minder uitgesproken en minder fraai om te zien. We hebben het geprobeerd, maar een ST-Line in het budget krijgen was onmogelijk. Een ‘Titanium’ is overigens ook niet verkeerd qua uitrusting, maar ziet er minder smakelijk uit. De Fiesta is overigens wel een stuk volwassener geworden dan voorheen en stuurt nog altijd bovengemiddeld goed.

Suzuki Swift 1.0 BoosterJet Sportline

€ 370 p.m.

Een van de leukste hatchbacks komt op dit moment van Suzuki. In tegenstelling tot veel andere B-segment auto’s probeert de Suzuki Swift níet groter en volwassener aan te voelen dan dat ‘ie is. Voor sommigen een nadeel, maar als je een beetje van autorijden houdt, heeft het absoluut zijn charme. De Swift Sportline is eigenlijk een Swift Sport, maar dan zonder de 140 pk sterke motor. De 1.0 BoosterJet is nog altijd een bovengemiddeld krachtig karretje, mede door het lage gewicht van de auto. Nadeel: echt volwassen is het allemaal niet.

Volkswagen Polo 1.0 TSI 85 kW Beats

€ 390 p.m.

Een Polo? Dat is toch VAG en per definitie heel stom? Eh, ja, voor enkele francofielen met bindingsangst wellicht. Feit blijft dat de Volkswagen Polo een bovengemiddeld goede auto is en op veel punten uitstekend scoort. Het interieur is top, beste in zijn klasse. De rijeigenschappen zijn puik, dit schurkt echt tegen het C-segment aan. De uitstraling van de Polo is erg gewoontjes, de Beats uitvoering geeft daar een beetje schwung aan. Ook heb je dan automatisch een heel redelijk klinkende stereo aan boord. In de lease is het verschil met de technisch identieke Skoda Fabia en Seat Ibiza niet zo heel groot. Gewoon een solide optie die je absoluut moet overwegen.

Peugeot 208 Blue Lease Active 1.2 PureTech 82 kW

€ 380 p.m.

De Peugeot 208 geldt nog altijd als een van de fijnste auto’s in zijn klasse. Een stukje volwassener dan de Clio, Fiesta of Swift, maar niet zo saai als een Corsa of Polo, De Peugeot 208 is een charmante hatchback met een typisch Franse wegligging: comfortabel, maar vermakelijk. Het motortje zorgt voor prima prestaties. De auto zit aan het einde van zijn carrière, dus zijn er diverse aanbiedingen om de auto aan de man te brengen, in de vorm van actiepakketten met lekker veel uitrusting voor weinig geld. Compleet, uitontwikkeld en chic: prima combinatie. Nadelen zijn er ook. Naast de leeftijd van de auto is het dashboard echt even wennen. Sommige vinden het verschrikkelijk, anderen afgrijselijk.

Nissan Micra IG-T 100 N-Sport (K17)

€ 390 p.m.

Een auto die we nog weleens vergeten, is de nieuwe Nissan Micra. Dat was voorheen een kleine stadsrakker met een guitig uiterlijk. Tegenwoordig is het gewoon een stoere hatchback. De auto deelt (overduidelijk) veel techniek met de Renault Clio, maar de Micra heeft absoluut zijn eigen smoel. Zover een kleine hatchback ‘mannelijk’ over kan komen, is de Micra geslaagd. De N-Sport uitvoering voegt daar nog wat visuele vreugde aan toe. Scoort op veel punten een ruime voldoende, alleen de Nissan dealers lijken steeds lastiger te vinden. Rijdt verder net zoals een Clio. Navigatie is echter een drama in vergelijking met de VW. Tot slot, check ook even dit lease vergelijk tussen de Ford Fiesta en de Nissan Micra.

Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G 90 SkyLease GT (DJ)

€ 360 p.m.

Mocht de Suzuki net even iets te jeugdig zijn en de Nissan veel te volwassen, dan biedt de Mazda 2 een gunstig compromis. De Mazda 2 is gebouwd voor rijplezier. Het is zeker geen GTI, maar de basis is aanwezig. Een perfecte kandidaat voor een MPS-behandeling, eigenlijk. De motor is voor de ware purist een verademing: een atmosferische viercilinder. Tsja, dat is complete onzin, want het blok voelt enorm geknepen aan en je moet flink toeren maken voor uiterst redelijke prestaties. De motor mist gemiddeld genomen zo’n 10 pk en 50 Nm, vooral die laatst mis je echt. De uitrusting is verder goed voor elkaar. Qua formaat is de auto wel merkbaar kleiner dan de rest in zijn klasse. Een apart smaakje, dat voor sommigen perfect is, zoals de persoon die een Fiesta concurrent zoekt. Echter, de nadelen zijn aanwezig en verklaren waarom je ze zo weinig ziet.

YOLO: Ford Fiesta ST-2

€ 14.950

2015

40.000 km

Met een beetje geluk/pech (doorhalen wat niet van toepassing is), ga je ook privé met de auto rijden. Dus ga je bijtelling betalen. Je kan ook gewoon informeren naar de mogelijkheden voor rijden op kilometervergoeding en privé een auto aanschaffen. Natuurlijk hartstikke onverstandig, maar wel leuk! Vandaar de Yolo, want voor 15 mille rijd je tegenwoordig in een heuse Ford Fiesta ST. En dan niet een zeldzaam kaal exemplaar met 200.000 km op de klok, maar gewoon een nette ST-2 met nog geen halve ton gelopen. Financieel ga je er leeg op lopen trouwens, want de 1.6 lust een slok als je het vermogen aanspreekt, wat je gaat doen gezien het karakter van de auto. Ook is het comfort ver te zoeken en kent de auto wat belangrijke aandachtspunten, check die in ons Ford Fiesta ST-aankoopadvies.

