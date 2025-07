Zo hard wordt Volkswagen geraakt door de Trump-tarieven

De financiële cijfers van Volkswagen over de eerste helft van 2025 zijn binnen en dit heeft het te betekenen.

Autofabrikanten hebben het er moeilijker mee in deze tijden en ook de Volkswagen Groep ontkomt er niet aan. Volkswagen heeft de financiële cijfers over de eerste helft van 2025 bekendgemaakt. Er is voorzichtig optimisme, maar het concern krijgt ook klappen.

Ondanks een stabiele omzet is de winst van de Duitse autobouwer flink onder druk komen te staan. Een deel is te danken aan de Amerikaanse president Trump. Daar heb je hem weer. Door de tarieven van Trump is Volkswagen naar eigen zeggen 1,3 miljard euro misgelopen. De auto’s van het concern zijn duurder geworden, waardoor de Amerikanen naar alternatieven kijken. Bijvoorbeeld uit eigen land. Dat kost VW verkopen.

Volkswagen boekte in de eerste zes maanden van 2025 een omzet van 158,4 miljard euro. Dat is vrijwel gelijk aan dezelfde periode vorig jaar (158,8 miljard), dus op het eerste gezicht lijkt alles koek en ei. Maar schijn bedriegt. De operationele winst kelderde met maar liefst 33 procent naar 6,7 miljard euro. De winstmarge zakte daarmee naar 4,2 procent. Dat is flink onder de eerdere doelstelling van 5,5 tot 6,5 procent.

En dat is niet alles. Restructureringskosten bij Audi, Volkswagen en softwaredivisie Cariad kostten nog eens 700 miljoen euro. Voeg daar strengere CO2-regels en nadelige valuta-effecten aan toe en je kunt je een beetje voorstellen waarom het allemaal niet zo lekker loopt.

Investeringen

Volkswagen verkocht in totaal 4,36 miljoen auto’s in de eerste helft van 2025, iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De groei zat vooral in Zuid-Amerika (+19%) en Europa. Maar in Noord-Amerika ging het helemaal niet goed. –16% in verkopen, grotendeels dankzij de strenge Trump-tarieven die er behoorlijk inhakken.

De orderintake voor EV’s in West-Europa steeg met 62 procent. Nieuwe modellen als de ID.7 Tourer, Audi Q6 e-tron en Skoda Elroq doen het goed. Bovendien gaan de investeringen gewoon door. Zo tikte Volkswagen nog even 0,9 miljard euro af voor extra aandelen in Rivian.

Voorzichtig optimisme

Voor heel 2025 verwacht de Volkswagen Groep een omzet die in lijn is met vorig jaar. Een groei zien ze niet meer gebeuren. Veel hangt af van wat er in Washington gebeurt. Als de importtarieven aanblijven is dat geen positief nieuws. Krijgen Europese bedrijven een versoepeling dan kan het tij zomaar keren.

Klinkt allemaal niet super fantastisch. Toch is er voorzichtig optimisme. Een jaartje geen groei is niet het einde van de wereld. Volkswagen moet, zoals alle andere Europese bedrijven, dealen met geopolitieke beslissingen die er gemaakt worden. Werk aan de winkel om van 2026 wel een jaar van groei te maken. Hoe ze dat gaan doen zien we dan wel weer. Eerst 2025 maar eens uitzitten.