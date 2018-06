Het logo van Hyundai is niet zomaar een simpele ‘H’

Klik en leer!

Logo’s zijn zalige verschijnsels. Naast het feit dat ze op duidelijke wijze moeten laten zien met welk bedrijf we nu precies te maken hebben, zitten er regelmatig diepere feiten in verstopt. Of dit nu een bedrijfsethos is of een simpele verwijzing naar de oorsprong van de onderneming, maakt niet zoveel uit. Hyundai is geen uitzondering op de regel, zo blijkt.

Waar we er aanvankelijk van overtuigd waren dat de Koreanen de letter ‘H’ ietwat gedraaid op de voorgevel van de auto plakten om enige verwarring met het logo van Honda uit de weg te gaan, blijkt er tegelijkertijd een totaal andere reden te bestaan. De Koreanen doen er echter niet geheimzinnig over. Op de Amerikaanse website van het bedrijf is doodleuk te lezen wat het logo van Hyundai nu precies aan ons probeert te laten vertellen.

“The Hyundai logo may look like the first letter of our name, but it also symbolizes two people—the company and customer—shaking hands. Nowadays, with the value of a handshake declining, our promise to customers remains intact, in the form of a 10-year/100,000-mile warranty on each and every car.”

Die overdreven klantvriendelijkheid klinkt in eerste instantie als regelrechte onzin. Echter blijkt het PR-gebrabbel helemaal niet zo vreemd wanneer we een blik werpen op een studiemodel van het logo, waarop de figuren duidelijk zijn afgebeeld. Aan de andere kant, het hangt ook af van de manier waarop je naar het logo kijkt. Is de linker de Hyundai-werknemer, dan stapt hij vriendelijk op de klant af; draai je de interactie om, dan lijkt het net alsof de vertegenwoordiger de klant op Trumpiaanse manier naar zich toetrekt en een deal probeert te forceren. Perspectief, lieve mensen. (Bron: Jalopnik)