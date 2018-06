Deze 7 briljante sportcoupé’s heb je voor een ton

Lijstjesvoer! Omdat BMW M2 Competition.

Laatst werd de nieuwprijs van de BMW M2 Competition bekend. Ondanks dat de auto in kleine aantallen verkocht gaat worden, is het naar onze mening een enorm belangrijke BMW. Dit is een BMW waarbij autorijden centraal staat, dankzij traditionele merkwaarden zoals de zes-in-lijn motor en achterwielaandrijving. Ook het feit dat de M2 nu eindelijk een ‘echte’ M-motor heeft draagt bij aan de feestvreugde. Als je dus een ton kan stuk slaan op een sportieve coupé met lekker veel vermogen, is de M2 Competition een no-brainer. De prijs van de M2 is echter niet mals, dus laaide in de commentsectie al gauw de discussie op: “daar kun je veel meer leuks voor kopen.” Dat wekte onze nieuwsgierigheid, want is dat ook zo? Wat krijg je nu eigenlijk voor 100.00 euro? Team Autoblog zoekt het voor je uit. Dit is het resultaat:

Audi TT RS Coupé (8S)

€ 94.460

Bij de Audi TT RS draait het maar om één ding: tractie. De auto heeft zo ontzettend veel grip, dat je in bijna elke situatie volgas weg kan knallen. De vijfcilinder turbomotor met 400 pk zorgt ervoor dat er altijd kracht voorhanden is. Ongeacht de weersomstandigheden of type ondergrond: de TT RS is bloedsnel. Dat heeft ook zijn keerzijde, want het is een vrij eendimensionale auto. Dat maakt hem iets saai, maar de roffel van de vijfpitter en de explosieve prestaties maken veel goed.

BMW M2 Competition (F87)

€ 99.995

De aanleiding van dit lijstje is deze BMW M2 Competition. Grootste attractie is ook hier de motor, die zelfs 10 pk meer levert dan de vijfpitter van de Audi. Het feit dat het een teruggetunede motor is, biedt perspectieven voor een (milde) kietelbeurt. Ook erg lekker zijn de looks: lekker dik en iets over de top met 19″ velgen, enorme wielkuipen en zwartgelakte details als typeplaatjes en de nieren van de grille. Die prijs van een ton is zuiver theoretisch, want als je ook maar een asbakje erbij besteld, ga je over de ton heen.

Chevrolet Camaro SS

€ 105.550

We praten veel over de Ford Mustang en welke uitvoering we daarvan willen hebben. Een schrale EcoBoost is op zich prima, maar die V8 past veel beter bij het karakter van de auto. Maar ja, die laatste is onbetaalbaar. De Camaro SS is ook geen koopje (wat de auto in de Verenigde Staten overigens wél is). De 6.2 liter V8 is een waar meesterwerk. Veel vermogen (405 pk), nog meer koppel (555 Nm) en een onvergetelijke soundtrack. Daarbij draait de overvierkante V8 met graagte toeren. Dankzij het ontbreken van een turbo of compressor is de respons op het gaspedaal direct.

Infiniti Q60S 3.0T AWD Sport Tech (CV37)

€ 96.547

De Autoblog-redactie stond op Circuit Park Zandvoort een tijdje terug. Helemaal in de verte, in het donker zien we een glimp van een rode, overduidelijk Japanse, auto.

Wouter: “Wat staat daar tegen het hek?”

Willem: “Mazda 6, zwaar ondergewaardeerde auto”

Casper: “Weet je het zeker? Het lijkt iets anders te zijn.”

Willem: “Kleur is Soul Red, kan niet anders”

Jaap: “Ja, dat is toch zo’n Mazda 6? De opvolger van de Alfa Romeo 159.”

We lopen er dichter naartoe en warempel, het was geen Mazda 6, maar een Infiniti Q60. Je verzint het niet. Wat Nissan precies voor ogen heeft met deze auto is vooralsnog volstrekt onduidelijk. Het ziet er niet zo sportief uit als een BMW 440i, maar heeft ook niet de grandeur van een C-klasse. Laat staan de bravoure van een Lexus RC. Wat is het dan wel? De Infiniti Q60 is zeer compleet, uiterst vlot (405 pk!) en niet onaardig om te zien. Een perfecte auto om over een paar jaar als occasion te kopen. We zijn alleen erg benieuwd naar wie dit als eerste auto koopt. Als je een ton hebt, kun jij er ook eentje kopen.

Jaguar F-Type Coupé V6

€ 100.750

Uiteraard is het afhankelijk van je smaak, maar wat ons betreft is dit de mooiste auto uit het lijstje. Die daklijn is nog altijd schitterend om te aanschouwen. Het is vooral een auto die de emotie goed weet te raken. De auto is bloedmooi, het geluid is wonderschoon en de rijbeleving lijkt spectaculair. Puur cijfermatig valt het allemaal wat tegen. 0-100 km/u in 5,3 seconden en een top van 260 km/u zijn niet indrukwekkend voor een auto met 340 pk. 1.600 kilogram is ook niet erg licht voor een auto die geheel uit aluminium is opgetrokken. Maar het maakt niet uit, want het is een Jaguar. Hadden we al verteld dat ie erg fraai was?

Mercedes-AMG C43 4-Matic Coupé (C205)

€ 85.973

Natuurlijk wil je het liefst zo’n moddervette C63 AMG of een nog dikkere C63 S AMG, maar die vallen uit het budget. Is zo’n C43 dan het overwegen waard? Nou, eigenlijk wel. Op papier scoort de auto uitstekend. Zo is de auto sneller dan de even zware Jaguar F-Type V6. Om dat in perspectief te plaatsen, de C43 is niet geheel van aluminium en heeft zelfs vierwielaandrijving. Daarmee is het een uitstekende allrounder. Ondanks dat zitruimte achterin van ondergeschikt belang is bij dit segment auto’s, zijn de zitjes achterin de C43 nog enigszins bruikbaar. De standaarduitrusting is dik voor elkaar, maar je hebt nog 15 mille (!) om hem lekker aan te kleden. Een solide allrounder, deze C43 AMG.

Nissan 370Z Nismo (Z34)

€ 105.800

De enige echte puristische auto die nog niet is verpest door Europese regelgeving. Althans, als we de BPM-boetes even links laten liggen. De Nismo 370Z is een echte old-school Japanner in de goede zin van het woord. Een wat ruige, onbehouwen atmosferische V6, handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving met een sperdifferienteel op de achteras. De tand des tijds begint wel erg te knagen aan de 370Z, met name in het interieur lijkt het een 10 jaar oude auto te zijn, wat het in feit ook is. Tijdens trackdays heb je daar overigens geen last van.

Porsche 718 Cayman GTS (982C)

€ 105.278

Een ton voor een sportcoupé. Gevoelsmatig moet een Porsche 911 mogelijk zijn, maar dat is dus niet zo. De 993 was de laatste 911 die je voor een ton (in Euro’s) kon kopen. Gelukkig maakt de 718 gehakt van de 993. De 2.5 viercilinder boxer motor klinkt als een zwaar opgevoerde sinaasappel-persmachine, maar levert ook een lading vermogen (365 pk) en kracht (420 Nm). Dankzij de goedkope PDK-automaat (een handbak is vijf mille duurder) zijn de prestaties indrukwekkend. 290 km/u behoort gewoon tot de mogelijkheden. Sturen, remmen, accelereren: de 718 kan het als geen ander. Het klinkt alleen nergens naar, dat is het enige.

Disclaimer: op dit moment zitten we in een transitie van NEDC-uitstootcijfers naar WLTP-uitstootcijfers. Aangezien in Nederland de belasting ook over de CO2 geheven wordt, kunnen de prijzen binnenkort veranderen. Elke auto die nu nieuw wordt geïntroduceerd, moet WLTP-cijfers hanteren. Auto’s die geïntroduceerd zijn vóór september 2017 kunnen nog de NEDC uitstootgegevens hanteren. Vanaf september 2018 moeten alle auto’s WLTP cijfers gebruiken.