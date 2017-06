Koop deze Touareg met 465 diesel-pk’s op Marktplaats

Zwarte wolken uitbraken, zo doe je dat.

De introductie van de tweede generatie Touareg ging gepaard met slecht nieuws voor fans van diesel-beulen. De joekelige V10 TDI uit de eerste generatie verdween van het menu. De gaafste optie voor dieselaars had daarmee nog slechts acht pitten. Later verdween trouwens ook deze optie van de kaart.

De voormalige eigenaar van deze Touareg heeft wat dat betreft dus op tijd toegeslagen. Zijn zwarte SUV heeft de 4.2 V8 TDI onder de kap, die ook te vinden is in de Cayenne S Diesel (rijtest). Maar het was de man kennelijk allemaal nog niet genoeg. Hij liet zijn Volkswagen namelijk naar een niet nader genoemde tuner brengen en die kietelde de dikke SUV naar 465 pk. Diesel Dampf!

Hoe lang houdt de techniek dat vol, zou je zeggen. Nou ja, in ieder geval al 215.565 kilometer, want trouw aan zijn naam heeft de Touareg al een flink stuk gereisd in zijn leven. Dankzij de voorzieningen aan boord zal dat dan ook geen straf zijn geweest. Volgens de verkoper is de auto voorzien van ‘alle denkbare opties’. Die hebben we vaker gehoord. Enfin, de vraagprijs bedraagt 26.450 Euro. Trek jij binnenkort de wereld over met de Touareg?

Bedankt Eric voor de tip!