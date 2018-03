Het mysterie van Ferrari’s rookgordijnen

In de pitbox van Ferrari leek het in Barcelona vaak net alsof iemand voor de gein een rookmachine had meegenomen. What gives?

Het ging overigens niet alleen om de pitbox van Ferrari, want ook de klantenteams van Haas F1 en Sauber zorgden regelmatig voor een spookachtig sfeertje op het circuit. Het leidde onder andere tot dit hilarische tafereel van een Italiaanse journaliste. Ze probeert voor Sky Sports Italia een serieus verhaal af te steken, maar dat lukt niet door de bizarre hoeveelheid rook die de Fezza produceert.

Het is makkelijk om te lachen om de wtf-factor van de rook, zeker in het licht van de beperkingen die de FIA heeft gesteld aan olieverbruik. Maar waar komt het goedje eigenlijk vandaan, wat is het überhaupt (olie?), waarom hebben alleen de auto’s met Ferrari-motoren er last van? En tenslotte: heeft Ferrari gewoon een probleem of hebben ze juist iets heel slims bedacht.

De keiharde antwoorden op die vragen hebben we niet, maar er zijn wel een paar theorieën. Zeker is dat de rook bij alle Ferrari-teams uit een sleuf komt die onder de achterlamp van de auto’s zit. Tevens is zeker dat de gassen die zich verzamelen in het carter op last van de FIA dit jaar niet meer terug de motor ingeblazen mogen worden, maar naar buiten uitgestoten moeten worden. Zie daar de functie van de sleuf onder de achterlamp.

Maar, de andere teams hebben ook zo’n sleufje, doch stoten een stuk minder rook uit. Hier komt de speculaas om de hoek kijken. Sommigen denken dat de rook waterdamp betreft, wat ook zou verklaren dat de rook niet (uitsluitend) de typische dikke blauwe walm heeft die je verwacht bij oliedamp. Heeft Ferrari een trucje bedacht om alsnog onder sommige omstandigheden ontiegelijk veel olie te verbranden, maar gemiddeld onder de limiet van 0,6 liter per 100 kilometer te blijven? Resulteert dat dan in de potsierlijke rook onder deellast?

Dat blijft voorlopig dus nog even ongewis. Misschien is het ook gewoon een poging om sponsor Rauch los te weken van Red Bull Racing. Har har! Flauwe grappen daargelaten zijn we vast benieuwd of de Ferrari’s op de grid in Melbourne ook zo staan te roken. Zo ja komen er vast binnen zeer korte termijn de nodige protesten van andere renstallen, als is het maar vanwege gebrek aan visibiliteit op het circuit.