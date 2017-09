Superstrak door bochten met de Porsche 908/03, dit weekend op Zandvoort

Het is één van de minder bekende racemodellen van Porsche. Maar het is wel een briljant stuk techniek.

De Porsche 908 symboliseert, misschien wel meer dan welk ander model ook, de essentie van Porsche: compromisloos, licht van gewicht en alles gericht op de beste handling. Tijdens de Historic Grand Prix Zandvoort dit weekend heeft Porsche een 908/03 uit het Porsche Museum meegenomen. Porsche-veteraan Gijs van Lennep mocht ermee het duinencircuit op.

Het was een weerzien met het type dat hij in 1970 bestuurde tijdens de 1.000 kilometer race op de Nürburgring. Dit deed hij samen met Helmut Marko, inderdaad de huidige talentscout bij Red Bull en beschermheer van Max Verstappen. Ze finishten de race als derde. Met diezelfde Helmut Marko zou Van Lennep een jaar later de 24 Uur van Le Mans winnen in een Porsche 917.

De 908/03 is klein, licht, agiel en speciaal ontwikkeld voor bochtige, smalle circuits. Het model werd op basis van het heuvelklimmodel 909 uit 1968 ontwikkeld voor de Targa Florio en de Nürburgring Nordschleife. Op andere circuits van het World Sportscar Championship zette Porsche de 917 met zijn machtige 12-cilinder in. De Stuttgarters volgden zo twee wegen om de titel in het kampioenschap binnen te slepen en dat lukte.

Nog een grammetje eraf

De 908 is ontsproten aan het brein van Ferdinand Piëch die in die jaren de raceauto’s voor Porsche ontwierp. ‘Alles draaide bij hem om het gewicht’, vertelt Van Lennep. ‘Bij alles wat zijn mensen maakten voor de auto, zei hij: da’s te zwaar. Overal moest nog een grammetje vanaf.’ Over elk detail is nagedacht. Zo is de pookknop van ultralicht balsahout, net als in de 917. En de achterlichten zijn gelijmd. Geen schroeven om het kunststof aan het armatuur te bevestigen, want dat is zwaarder.

Daardoor zijn de specs adembenemend. De 908/03 weegt slechts 545 kilo en heeft een luchtgekoelde 3 liter 8-cilinder boxermotor met 370 pk bij 8.400 toeren. Bijzonder is de zitpositie van de coureur: heel ver naar voren bijna op de vooras. Dat komt omdat het differentieel achter het motorblok en de versnellingsbak is gemonteerd. Het blok ligt daardoor ver naar voren, pal achter de rug van de rijder, met de fan voor de luchtaanzuiging zowat tussen de schouderbladen. Als Van Lennep in de auto plaatsneemt, valt op hoe rechtop hij zit. Zijn voeten komen tot voorbij de vooras. De gewichtsverdeling is 45:55 voor-achter: zo goed als ideaal.

Geen spoilers

De 908 heeft geen spoilers. Door de pure, simpele vorm en de compacte bouw was dat niet nodig. Een opening in de neus en de vorm van de voorste wielkasten elimineren lift op de vooras. Met de 908 kon Porsche het maximale halen uit het 72 kilometer lange stratencircuit op Sicilië met al zijn bochten en hoogteverschillen. Tijdens de Targa Florio van 1970 reden de Porsches de veel grotere en zwaardere Ferrari 512’s direct zoek. Dat wist Porsche, want het had vooraf met een 917 getest en die bleek simpelweg te groot en te zwaar en kreeg zijn enorme vermogen niet op het Siciliaanse asfalt. De 908/03’s van het John Wyer-team in de bekende Gulf-kleuren finishten als eerste en tweede.

Enkele weken later wist Porsche dat kunstje te herhalen: de 908/03’s werden weer eerste en tweede.

Het is de auto die tweede werd in de Targa Florio van 1970, met chassisnummer 908/03-009, die op Zandvoort te bewonderen is. Na afloop van zijn demorun op vrijdag is Van Lennep tevreden. ‘Het is weer als vanouds. Heerlijk! De baan droogde snel op, dus de regenbanden begonnen eraan te gaan. Ik ging steeds meer ondersturen.’

De carrière van de 908/03 duurde slechts twee jaar. Maar toen had hij wel ruimschoots bewezen dat hij geknipt was voor het bochtige circuitwerk. Toch leeft in de historie vooral de 917 voort, die het van zijn brute vermogen en hoge topsnelheid moest hebben. Dat was weer ideaal voor Le Mans.

Met dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas voor deze gastbijdrage