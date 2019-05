Dit is de beste Volkswagen EV tot nu toe

Om vooruit te gaan moet je soms een stapje terug doen.

Volkswagen AG en de EV; het is tot op heden niet per se een gelukkig huwelijk. Het grote concern uit Duitsland roept al jaren dat ze de hele markt voor elektrische auto’s gaan domineren met hun superieure producten, maar tot op heden heeft de elektrische wende weinig vrucht afgeworpen. Oké, de e-tron is er dan nu, maar die is maar voor weinigen bereikbaar en heeft een tegenvallende range. Ook de nieuwe ID.3, die eigenlijk in de voetsporen van de Kever en de Golf moet treden, kent een valse start. Aanvankelijk zal Volkswagen alleen maar geld verliezen op de C-segmenter.

Gelukkig biedt het Californische Zelectric Volkswagen de helpende hand en dat door terug te grijpen op een product uit den ouden doosch. Het bedrijfje heeft deze Kever omgebouwd, met behulp van Tesla-batterijen. Kijk, als je ze niet kan verslaan, koop dan gewoon hun spullen. Arnold Schwarzenegger zal trots zijn op de toko uit de Staat die hij ooit bestierde.

Nou moeten we daarbij wel aanmerken: Zelectric heeft niet heel véél Tesla-batterijen in de bug gepropt, gezien de beperkte range van de auto die circa honderd mijl bedraagt. Maar goed, dat is vast voldoende om met de chique restomod stijlpunten te scoren bij een hipstertrekpleister in jouw buurt. Parkeer ‘m in de straat bij de onvolprezen @dizono en hij zal je eeuwig dankbaar zijn.

Het beste nieuws: voor slechts $10 Ekkerdollars heb je een kans de auto te winnen. De opbrengst van de veiling gaat naar de Planetary Society, die als doel heeft de ruimte te koloniseren. Domper is alleen wel dat je het custom roof rack dat je op de foto’s ziet er om een of andere reden niet bijkrijgt…