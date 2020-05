HGP Lamborghini Urus heeft 960 krankzinnige pk’s

De HGP Lamborghini Urus heeft 310 pk méér dan de standaard Urus…

Het tunen van SUV’s staat eigenlijk gelijk aan van die studenten die wel kunnen maar niet willen. Uiteraard is het een beetje een vergezochte vergelijking, maar hij klopt wel degelijk. Helemaal in het geval van deze HGP Lamborghini Urus.

Student

Iedereen is weleens zo’n student geweeest. De eerste helft van het semester doe je redelijk weinig, om in de tweede helft je schouders eronder te zetten. Dan zijn er altijd een paar klasgenoten die het tot het uiterste rekken. Deze beginnen pas vlak voor de deadline aan hun essay en beginnen dan pas met leren. Met hakken over de sloot halen ze een zesje. Missie geslaagd.

HGP

Het tunen van SUV’s is exact hetzelfde: net als bovengenoemde wordt er een wereldprestatie geleverd, maar de facto is het eindresultaat een beetje ‘meh’. Een goed voorbeeld daarvan is de Lamborghini Urus. Dat is een auto waarmee enorm veel mis is (geluid, gewicht, het is een Q8), maar te weinig vermogen heeft ‘ie niet. Toch zag de Duitse tuner HGP mogelijkheid om juist dat aan te passen.

960 pk

Standaard is de V8 in de Urus goed voor 650 pk en 850 Nm. In principe is dat enorm veel vermogen en koppel. Meer zou overkill zijn. Maar zoals tuners ABT, Wheelsandmore, Manhart en DMC bewijzen, is het dus mogelijk om veel vermogen uit de V8 te halen. In de meeste gevallen gaat om zo’n 700 tot 800 pk. Maar HGP zet daar juist een enorme stap overheen. De tuner monteerde het Stage II-pakket op de V8 va de Urus. Het resultaat is behoorlijk explosief. Het vermogen van de HGP Lamborghini Urus stijgt dan namelijk naar 960 pk. Het koppel is nu een boomomwrtelende 1.250 Nm.

Weinig veranderd

Er is eigenlijk vrij weinig veranderd aan de motor van de HGP Lamborghini Urus, gek genoeg. Zo zijn de turbo’s en het blok gewoon gelijk gebleven. Er is een grotere luchtinlaat, Akrapoviç-uitlaat en andere software voor motor én transmissie. Dat was het! Zoals je kunt zien op onderstaande video is de Urus van HGP krankzinnig snel.

En toch blijft het kriebelen. Stel dat ze dit gedaan hadden met de RS6 Avant of juist een incognito Audi S8. Beide maken gebruik van dezelfde motor en zijn aanzienlijk lichter en aërodynamischer.