Lamborghini met 808 pk rolt op 23″ jetsers

Zeer smaakvol.

Eigenlijk is het een bijzonder raar fenomeen, de Lamborghini Urus. De auto deelt overduidelijk zijn genen met de Porsche Cayenne en Audi Q8, maar ze hebben er net voldoende aan gedaan voor het Lamborghini gevoel. Natuurlijk moeten SUV’s wel je ding zijn, maar je kan er ook anders naar kijken: van alles SUV’s is dit de bruutste.

De auto is uiteraard een enorm succes. Luxe en dure SUV’s zijn hot en veel duurder dan de Lamborghini Urus ga je ze niet vinden. Wat dat betreft is het raar dat er zo configuratiemogelijkheden zijn. Je kunt kiezen uit 11 lakkleuren en 4 verschillende soorten velgen. Verder zijn er nog wat carbon-frutsels en dergelijke, maar dat is het wel een beetje. Dat is waarschijnlijk met een reden gedaan. Lamborghini kan nauwelijks aan de vraag voldoen en hoe minder de auto’s van elkaar afwijken, hoe makkelijker en sneller het voor Lamborghini is, om al die Urussen af te leveren aan alle linksbacks uit de Premier League.

23″ jetsers

Om te voorkomen dat alle Urussen op elkaar lijken, kun je je wenden tot de vele tuners die zich bezighouden met de Urus. De firma Wheelsandmore heeft de nodige upgrades klaarliggen, zodat jouw Urus net even wat unieker en sneller is. We beginnen met de velgen, die 23″ meten in diameter. Dat is enorm, maar net zo groot als de grootst leverbare maat bij Lamborghini zélf. Voor zitten er 295/35/23 banden op, achter meten ze 335/30/23. Bestel die laatste voor de grap bij de lokale gastfitter. Altijd leuk. De complete set kost bij Wheelsandmoroe 11.899 euro.

Module

Om de Urus beter de bocht om te laten gaan, is er een module die de auto wat dichter bij de grond zet en zorgt voor (nog) sportievere rijeigenschappen. Via een app op de smartphone kun je alles instellen. De prijs van dat alles valt reuze mee, Wheelsandmore wil er graag 1.999 euro voor hebben.

Tot 808 pk

Maar je wilt vooral sneller zijn dan de rest. Er is keuze uit drie gradaties qua upgrades. De eerste stap (Stufe Eins) zorgt voor 125 pk en 100 Nm extra, waarmee het totaal uitkomt op 725 pk en 950 Nm. Bij Stufe Zwei worden er sport-katalysatoren (met 200 cellen) gemonteerd, waarmee je nog eens 15 pk en 15 Nm wint. Bij Stufe 3 wordt er nog wat aan het uitlaattraject gedaan om uit te komen op 808 pk en 972 Nm. De motortuning kost tussen de 3.000 en 6.500 euro. Al met al een keurig paketje, veel stijlvoller dan dat gedrocht van Mansory.