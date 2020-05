Nico Hülkenberg wil comeback in betere F1-auto

Je verwacht het niet. Nico Hulkenberg heeft oren naar een comeback, maar wel in de juiste auto.

Het is een van de grootste gemissen dit jaar: Nico Hulkenberg die niet aan de start is verschenen van een Formule 1-race. Nu geldt dat natuurlijk voor elke coureur, daar er nog geen race is gereden dit jaar. Maar waar de andere coureurs die mededen in 2019 hoogstwaarschijnlijk wél zullen racen dit jaar, is dat met Nico Hulkenberg niet het geval.

Uitstekende coureur

Nu zijn er voldoende redenen aan te wijzen waarom niet. De Duitser heeft weliswaar aangetoond een uitstekende coureur te zijn, maar dat heeft nooit tot klinkende resultaten geleid, helaas. Daarmee lijkt Hulkenberg in de categorie te vallen van veelbelovende coureurs die hun potentie nooit hebben waar kunnen maken. Een Nick Heidfeld avant-la-lettre.

Nog niet voorbij

Inderdaad, lijkt. Want voor Nico Hulkenberg is het nog niet voorbij. De sympathieke Duitser ziet nog voldoende mogelijkheden om een comeback te maken. Dat laat hij aan CNN weten. De periode tijdens de tests zorgde ervoor dat Nico nogal ‘disconnected’ was van de groep, maar hij heeft nu weer veel contact met mensen werkzaam in de F1 om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Staat van dienst

Volgens Nico Hulkenberg moet de rentree in de F1 ‘nog bevestigd’ worden, ofwel de legenadarische ‘TBC’-status. Het probleem is niet zozeer zijn talent of staat van dienst. Er zijn zat coureurs die wél dit jaar gaan rijden die aantoonbaar minder goed zijn dan Hulkenberg. Het probleem zit’m juist in de beschikbaarheid van de stoeltjes en, gek genoeg, het eisenpakket van de Duitser.

Eisen

Jazeker, ondanks dat hij met twee benen buiten het F1-circus staat, heeft hij wél voorwaarden en eisen. Als zich er een kans voordoet, stapt hij alleen in als er potentie is. Het gaat hem niet zozeer om een overwinning, maar structureel meedoen in de top 10.

Nihil

Of Hulkenberg weet iets wat wij niet weten, of het gaat niet lukken. Dat zou namelijk betekenen een stoeltje bij Ferrari, Red Bull, Mercedes, Alpha Tauri, Racing Point of McLaren. Aan de andere kant, volgens de glazen bol van confrère @jaapiyo maakt Hulkenberg iets later een glorieuze comeback.