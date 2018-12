Welke F1-coureurs hebben de meeste strafpunten?

Hint: het rijmt op knaks perstappen.

Het Formule 1 seizoen is alweer voorbij. Het is voor ons allemaal even wennen, met name @jaapiyo weet niet meer wat hij met zijn tijd aanmoet. Hij wist het Formule 1 team-managerspel niet te winnen (hij werd tweede in de redactie poule) en daarvan is hij nog steeds van slag. Gelukkig komt er nog altijd voldoende nieuws binnendruppelen over de Formule 1. Ditmaal geen keihard nieuws, maar een (wellicht) interessant overzicht.

Het gaat in dit geval om strafpunten. Dit is een relatief nieuw fenomeen in de Formule 1. Het werd ingevoerd met dank aan Romain Grosjean. Tijdens de Grand Prix van België in 2012 veroorzaakte de Fransman een behoorlijke crash. Op basis daarvan kreeg hij een ban aan zijn broek voor de daaropvolgende race, de Grand Prix van Italië. Hij werd die race vervangen door de Belgische Formule 1 coureur Jerome d’Ambrosio, die die race als dertiende finishte.

Enfin, terug naar de strafpunten. Het systeem werd ingevoerd om een goed overzicht te houden van de overtredingen die een coureur begaat. In principe maken de strafpunten niet uit, tenzij je er teveel van gaat verzamelen. Mocht je twaalf strafpunten hebben verzameld, mag je de daaropvolgende race niet aan de start verschijnen.

Er zijn twee namen die eruit springen, die van Romain Grosjean en Max Verstappen. Grosjean is dus niet alleen de aanleiding voor het stafpuntensysteem, hij weet de punten nog altijd goed binnen te harken. Ook Verstappen pakt geregeld een strafpunt. In totaal hebben beide coureurs 19 punten verzameld in hun carrière.

Het overzicht ziet er als volgt uit:

Coureur Aantal strafpunten Aantal races 1 Max Verstappen 19 81 1 Romain Grosjean 19 100 3 Marcus Ericcson 18 97 4 Daniel Kvyat 17 72 5 Kevin Magnussen 16 81 6 Sebastian Vettel 15 100 6 Sergio Perez 15 100 7 Nico Hülkenberg 14 100 8 Carlos Sainz Jr. 12 81 9 Pastor Maldonado 11 65 10 Esteban Ocon 10 50 10 Fernando Alonso 10 100 10 Kimi Raikkonen 10 100

Met aantal races wordt wordt bedoeld: aantal races sinds het strafpuntensysteem gehanteerd wordt. In 2018 waren er twee coureurs die geen strafpunten hebben ontvangen: Charles Leclerc en Lewis Hamilton.