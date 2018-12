Utrechtse Audi-bende krijgt maximaal 7 jaar celstraf

Gerechtigheid.

Een rechtbank in Lelystad heeft vandaag een groep mannen uit Utrecht en Alphen aan den Rijn veroordeeld tot zeven jaar celstraf. De zogenaamde ‘Utrechtse Audi-bende‘ is schuldig bevonden aan een reeks plofkraken, die vorig jaar hebben plaatsgevonden in een aantal Duitse randsteden.

De vijf desbetreffende mannen, Patrick G. (29), Colin van G. (26), Mohamed G. (28), Sonny K. (29) en Bob E. (31) hebben ieder tussen de zeven en drie jaar celstraf gekregen van de rechter. Daarmee komen ze beter weg dan de eis van het Openbaar Ministerie, deze instantie pleitte vorig maand voor celstraffen tussen de twaalf en drie jaar. Patrick G. heeft uiteindelijk de zwaarste gekregen. Uit bewijsstukken in handen van de rechtbank bleek dat hij bij vier plofkraken aanwezig was geweest. Daarbij was hij, net als Colin G., die vijf jaar kreeg, onderdeel van een criminele organisatie. De andere drie schuldigen hadden minder op hun kerfstok, waardoor ze slechts 3 jaar celstraf kregen.

Het vijftal heeft vorig jaar in enkele maanden tijd meerdere plofkraken gedaan, waarbij ze in totaal ongeveer 500.000 euro hebben buitgemaakt. De plofkraken werden, uiteraard, gedaan met verschillende gestolen Audi’s. Dankzij een succesvolle achtervolging na een plofkraak op 7 augustus wist de politie Patrick G. en Colin van der G. in de kraag te vatten. Daarna wisten ze middels spooronderzoek op het pad te komen van de andere drie verdachten.

Beeld: Audi A3 met een beetje brandschade, via @benja01