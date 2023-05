Uitslag Formule 1: Grand Prix van Monaco 2023

Maakt Max even het klusje af en wint hij ook de Grand Prix van Monaco in 2023?

Max Verstappen pakt dit jaar natuurlijk de derde titel, dat hebben we je al in de winter verteld. Gisteren in de kwalificatie bleek weer waarom het zo is. De enige man die hem in theorie echt zou kunnen bedreigen, zakte weer dor het ijs. In Q1 was het alweer voorbij voor de Mexicaan. Het is het verwijt dat Perez al zijn hele carrière achtervolgt. Op zijn dag is hij briljant en kan hij met de besten mee en die zelfs verslaan. Maar de ondergrens is te laag.

Te vaak maakt Perez een fout die hem een bak punten kost. En dat kan je je niet veroorloven. Zeker niet tegen de man die vanaf zijn derde levensjaar is klaargestoomd om de beste F1 coureur ooit te worden en ook nog het talent heeft om het waar te maken.

Gisteren maakte Max het wederom waar, al scheelde het niet veel. Je kan daar op twee manieren over oordelen. Aan de ene kant maakte Max in de laatste sector alles goed op Alonso om nipt de pole te stelen van de veteraan. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat Max in de superieure Red Bull (al is die dan iets minder superieur in Monaco) het wel erg spannend maakte. Zonder de input van Perez in Q3, hebben we geen benchmark om daarover te oordelen.

Hoe dan ook pakte Max dus zijn eerste pole in Monaco en daarmee geeft hij zichzelf de beste kans vandaag ook te winnen. Nu de beloofde regen andermaal uitblijft, gaat het feitelijk om het verzilveren van P1 bij de start, een goede pitstop, techniek die heel blijft en een coureur die uit de muur blijft. Dat moet wel kunnen lukken toch? Of gaan Alonso, de Mercs en de Ferrari’s toch nog iets geks verzinnen?

Start

Interessant is dat waar Verstappen en Ocon starten op mediums, Alonso heeft gekozen voor de harde banden. Geen softs om Verstappen meteen te grazen te nemen voor de Spanjaard dus. Max komt aardig weg en heeft geen stress van Alonso. Hamilton probeert het voorzichtigjes bij Sainz maar de Ferrari-man houdt positie. De beide Ferrari’s staan op hards, terwijl Alpine en Mercedes voor een gemixte strategie hebben gekozen. Hamilton staat op mediums, terwijl Russell de hards heeft gekozen. Ook Gasly staat in tegenstelling tot Ocon ook op hards. Gaat dat dan meteen het verhaal van de race zijn?

De start gaat verder zonder al te veel brokken verder. Uiteraard is er in het middenveld wel een beetje contact hier en daar. Stroll zit in de melee, net als Hulkenberg. Bij Red Bull wordt duidelijk waarom Perez op mediums is gestart vanaf P20. Hij stopt aan het eind van rond 1 meteen voor hards. Het zou best kunnen dat de Mexicaan daar vervolgens de race op uitrijdt. Slim werk van het kampioensteam. Zhou en Hulkenberg wisselen ook meteen voor hards.

Cruciaal is dat Perez voor Zhou naar buiten rijdt. De Mexicaan zet direct de snelste ronde neer en is twee seconden sneller dan Verstappen. Dit is wel een interessante. Als Perez niet teveel verkeer tegenkomt, kan hij binnen de pitstopwindow komen en misschien zelfs…winnen?!?

Verstappen en Alonso rijden vrij rap weg van Ocon, die het probleem wordt van iedereen daarachter. Ooit had je de Irvine-trein en de Trulli-trein, maar vandaag is het Ocon die iedereen ophoudt. Dat krijg je na zo’n goede kwalificatie in een minder goede auto. De achtervolgers zullen balen dat ze niet voor Ocon gekwalificeerd zijn. Dat geldt des te meer voor Leclerc, die dat weliswaar gedaan heeft maar een gridstraf kreeg van drie plekken.

Na tien ronden heeft Ocon al tien seconden te pakken. Dit sloopt dus volledig de race van Ferrari, Mercedes, maar ook van Perez. Sergio sluit achter aan het treintje aan, maar ziet de top-2 dus uit zijn range verdwijnen. Op dit moment is het een two horse race tussen Verstappen en Alonso. Hoewel een safetycar dat weer allemaal zou kunnen veranderen.

Mid Race

Die safetycar komt er bijna als Sainz zijn geduld verliest en Ocon toucheert bij het aanremmen van de chicane na de tunnel. Sainz beschadigt zijn vleugel, maar wil niet de pit opzoeken. Dat zou gruwelijk zijn voor zijn race. Het team loopt met een nieuwe voorvleugel onverrichterzake weer de box in. De vraag is echter of de wedstrijdleiding dit allemaal oké vindt.

Alonso vraagt zijn team ondertussen of hij een lekke band heeft. De Spanjaard voelt kennelijk iets aan de Aston. Hij heeft nu vijf seconden aan de broek van Verstappen. Het goede nieuws is dat Ocon al achttien seconden achterstand heeft op onze held. Binnenkort kan VER dus een pitstop maken en als tweede weer de baan op komen.

Verder in het veld rijdt De Vries netjes zijn rondjes achter de twee McLarens aan. Hij wordt gescheiden van teammaat Tsunoda door deze twee McLarens en ongeveer acht seconden. Het is andermaal oké van Nyck, maar niet per se wat hij nodig heeft om zijn onschatbare waarde duidelijk te maken aan Red Bull.

Mede-rookie Sargeant gaat het echter minder goed af. Hij wordt voorbijgestoken door Magnussen, Stroll en Perez in een tijdsbestek van ongeveer een minuut. De banden van de Williams zijn aan gort. Het is niet de schuld van Sargeant, want teammaat Albon is al gestopt maar maakt er ook niks van. De Britse Thai rijdt op P20 rond.

Sainz is inmiddels zijn beschadigde endplate verloren, maar kan Ocon nog steeds makkelijk volgen. Inhalen is echter een ander verhaal. Het team gaat voor een totaal doorzichtige en daarom haast wanhopige poging Ocon te bewegen de pit op te zoeken. Het roept over de radio dat Sainz maar binnen moet komen voor de undercut op de Fransman. Maar daar Ferrari op hards is gestart en dan naar mediums zou wisselen, zou dat funest zijn voor de race van de Spanjaard. De pitstop gaat dus ook niet door. Tsja goed, je kan het proberen natuurlijk…

Met 23 ronden te gaan is het wel een beetje geeuwend wachten op actie. Stroll zou zijn teammaat kunnen helpen door in de muur of tegen Magnussen aan te kletteren. Maar de Canadees houdt het voorlopig clean. Het is wel weer een matige vertoning voor Stroll tot nu toe op P15.

Ocon heeft er ironisch genoeg baat bij niet te hard te gaan. Op die manier zorgt hij ervoor dat de mannen achter hem geen undercut kunnen doen, daar ze bij een stop te ver terugvallen in het veld. Alpine heeft dat ook daadwerkelijk door. Als Ocon vraagt of hij harder moet gaan, adviseert het team hem dat niet te doen.

Verstappen rijdt in ronde dertig vlak achter Perez rond. Dat had om de leiding kunnen gaan, maar in plaats daarvan haalt Max de Mexicaan een ronde in. Het doet een beetje denken aan toen Norris Ricciardo een ronde inhaalde als teammaat bij McLaren. De reden is natuurlijk duidelijk in dit geval, maar het blijft wel erg pijnlijk voor PER. Alonso snoept ook seconden van zijn achterstand af nu Verstappen volop in het verkeer zit.

Hamilton komt binnen vanaf P6 aan het eind van zijn 31ste ronde en trapt daarmee het pitstopbal binnen de top-10 af. Leclerc wordt door zijn team gemaand alles te geven. Ocon komt een ronde later binnen en heeft een ietwat trage stop. Dit is de kans voor Ferrari en Sainz. Maar die kans wordt vergooid. Sainz komt achter Ocon weer de baan op. De Spanjaard is daarover not best pleased, zo blijkt over de radio. Perez vergaat het echter nog slechter: hij kablabbert tegen Magnussen aan en beschadigt zijn voorvleugel.

Coureurs beginnen hun best te doen toch wat te forceren. Stroll tikt Magnussen op het achterwiel en veroorzaakt bijna de safetycar die de race nodig heeft. Leclerc heeft samen met Gasly en Russell nu eindelijk ruimte voor zich en kan de snelheid van de Ferrari laten zien. Hij rijdt bijna twintig seconden achter Alonso, die op zijn beurt probeert binnen tien seconden van Max te blijven.

Verstappen zegt nu op de radio dat hij het niet lang meer volhoudt op zijn mediums. Alonso gaat nog steeds goed op de hards en komt ietsje dichterbij aan Max. Het verschil is nu negen seconden met nog 34 rondjes te gaan. Als Max zou pitten komt hij een seconde of tien achter Alonso weer de baan op, met veel nieuwe rubber. Dat is op zich niet erg, behalve als er net op dat moment een safetycar zou komen, of de regen valt. Alonso kan dan pitten en misschien net voor Max weer de baan op rijden. Daarom wil Red Bull kennelijk dit moment nog langer uitstellen.

Maar ook Aston Martin wil graag zo laat mogelijk stoppen met Alonso. De Spanjaard heeft het voordeel van de hardere compound. Aston hoopt op regen, waarbij Alonso meteen zou kunnen stoppen voor inters of full wets. Als Max dan al gestopt is, zal hij dat nog een keer moeten doen. Het risico op regen lijkt op dit moment echter vooral theoretisch te zijn.

Leclerc komt ondertussen wel binnen vanaf P3. Hij voegt weer in op P8, achter Sainz en Hamilton. Gasly stopt daarna en voegt zich achter de Monegask weer op de baan. De nieuwe Franse aanwinst van Alpine wordt dit keer toch afgetroefd door zijn landgenoot die er al zat. Ocon lijkt op weg naar een fraaie P3 op eigen kracht.

Regen!

En dan toch regen!?! Russell meldt een paar sputter in bocht drie. Het ziet er wel wat donkerder uit in Monaco, maar echte regen zien we nog niet. En dan opeens wel. Glibberen, glijden, spektakel. In Mirabeau, de Loews-hairpin en Portiers is het glibberen geblazen. Stroll en Bottas zijn de eersten die stoppen voor inters.

Alonso komt nu binnen voor droog weer banden. Ocon gaat naar intermediates. Verstappen raakt de vangrail maar kan door. Alonso had ‘m kunnen hebben als hij naar inters was gegaan. Sainz is gespind en moet Leclerc voorbij laten gaan. Alonso komt nog een keer binnen voor inters. De Ferrari’s moeten met zijn tweeën stoppen. HEEET.

Stroll gaat de muur in op zijn inters en ligt eruit. Bottas heeft wel iets van voordeel van zijn vroege wissel. Hij is De Vries voorbij voor P12. Het verschil tussen VER en ALO is twintig seconden. Toch jammer van Aston Martin. Ze hadden het voordeel van de harde band…waarom eerder wisselen dan Verstappen?

Magnussen crasht in de laatste bocht als de laatste man op slicks. Hij komt weer weg, dus het is nog steeds geen safetycar. Er is nog een potentieel wisselmoment, als de full wets in theorie sneller zijn dan de inters, of we nog weer terugkunnen naar slicks. Al weten we dat de full wets eigenlijk nooit de goede keuze zijn. Dat laat Magnussen ook zien, door op de full wets nog een keer van de baan te glibberen.

Russell krijgt straf vanwege onveilig hervatten van de race nadat hij even de bocht uitvliegt en daarna iets te enthousiast vlak voor/tegen Perez zijn weg vervolgt.

Finish

De Ferrari’s hebben het weer verloren op strategie vandaag. Zodoende rijden de Mercs nu achter Ocon aan. Russell heeft nog die straf van vijf seconden aan zijn broek, waardoor Leclerc wellicht in de buurt kan komen. Tsunoda heeft het aan het staartje van de top-10 zwaar. Hij heeft de twee McLarens in zijn nek. Norris gaat hem voorbij, waarna Piastri aansluit. De Japanner begeeft het onder de druk en schiet rechtdoor. Zijn remmen hebben het gehad. TSU valt terug tot achter Bottas en De Vries. En later nog verder als de remmen het definitief begeven.

Perez is nog met een ongelooflijke inhaalrace bezig en gaat Hulkenberg voorbij voor P16. Ondertussen haalt Max hem voor een tweede keer een ronde in. PER pit nog maar een keer, nu voor een set slicks. Daarmee valt hij weer terug naar P17 achter Hulkenberg. Over ondergrens gesproken…Maar het is ook hoe een weekend in Monaco kan gaan. Momentum is alles. Vorig jaar ging dat goed voor Perez, dit jaar gaat het he-le-maal de verkeerde kant op. Bij Stroll zie je hetzelfde…alleen van de Canadees zien we niet zo vaak de upside.

Voor P1 en P2 is het in principe gedaan. Hamilton jaagt daarachter nog op de P3 van Ocon. De Fransman heeft die door alle melee heen toch maar mooi vastgehouden in de Alpine, die duidelijk minder snelheid heeft dan de Red Bull, Aston en Ferrari en misschien ook iets minder dan de Mercedes. Een puike prestatie dus van de Fransman, het moet gezegd.

Hamilton pakt wel de snelste ronde, maar niet het podium. Hij wordt vierde. Russel finisht als vijfde, maar moet nog plekken inleveren aan Leclerc, Gasly en Sainz. Hij wordt achter dit drietal dus achtste. De twee McLarens van Norris en Piastri gaan als een speer in het natte en finishen op P9 en P10.

Verstappen pakt zege nummer 39 alweer, na pole nummer 23. Deel 1 van de magische Nederlandse autosportdag zit erop. Nu Rinus nog voor deel 2. ALO pakt na een vierde plek en vier derde plekken nu plek twee. Hij heeft nog een trapje te beklimmen op het podium. Dat gaat vast lukken dit jaar, maar deze race nog niet. Volgende week is er weer een kans, in Barcelona. Toreador!

Grand Prix van Monaco 2023: De volledige uitslag