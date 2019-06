De gaafste GT van het moment komt snel als cabrio

Toegeven, het is persoonlijk. Het is in elk geval geen saaie auto. Nu komt er ook nog een cabrio.

Het is een van de fraaiere coupë’s op dit moment: de Lexus LC500. Lexus weet zich uitstekend te onderscheiden met deze coupé. Ten eerste de looks: natuurlijk kan het je smaak niet zijn, maar de proporties zijn erg goed gekozen en de Lexus LC heeft een zeer herkenbaar voorkomen.

Niet alleen het exterieur is bijzonder, het interieur mag er ook zijn. Het is absoluut niet Duits, Brits of Italiaans. Normaal gesproken kun je je dan soms zorgen gaan maken, maar dat is niet het geval bij deze Japanner. Ondanks dat de Lexus LC voldoende capabel is voor leuk stuurwerk, is het voornamelijk een Grand Tourer.

Bij dat karakter zou een cabriolet-versie uitstekend passen, die er op heden nog niet is. Inderdaad, we bezigen het woordje ‘nog’. Want Lexus heeft aan het Amerikaanse Roadshow bevestigd dat er een LC Cabriolet komt. Op de North American International Auto Show in Detroit aan het begin van dit jaar stond er al een voorproefje van die auto in de vorm van LC Convertible Concept.

Dat model werd niet met een dak getoond, maar wij gaan ervan uit dat deze een stoffen dak heeft. De voorganger van de LC500 Convertible, de Lexus SC430, had overigens nog wel een klapdak. Naar het schijnt wordt het ook een cabrio met een 2+2 opstelling. Niet zozeer om vier personen te vervoeren, maar dat je een afleg mogelijkheden hebt en als het écht moet, dat er iemand mee kan.

Voor Lexus zou het zeer goed uitkomen, want de concurrentie is marginaler dan ooit. Denk aan de Mercedes-Benz SL, Jaguar XK of Maserati GranTurismo, die (bijna) uit productie zijn. Alleen de BMW 8 Serie is een ‘verse’ concurrent. Naar verluidt word de open Lexus al tijdens het Goodwood Festival of Speed getoond. Deze wordt gehouden van 4 tot 7 juli aanstaande.