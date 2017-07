Deze 7 zaken moet je weten over de BMW 8 Serie

De vervanger van de 6 serie is onderweg. Letterlijk.

BMW heeft het concept inmiddels gepresenteerd en ondertussen test het automerk door met prototypes op de weg. Deze spyshots van de 8 serie werden geschoten op Duits grondgebied. Een mooi moment om alle weetjes over het nieuwe model eens op een rijtje te zetten.

Geen keiharde sportwagen

Hoewel de 8 serie ongetwijfeld niet laf zal sturen, is het model vooral bedoeld als een fijne GT. Je kunt de auto vergelijken met een Aston Martin DB9. Het kan heel snel gaan, maar zo strak en speels als een 2 serie zal het niet worden. Geeft ook niet, want in alle rust afreizen naar de Franse kust doe je liever met een 8 serie dan met een 2 serie.

Wel een racer

De M6 was het weapon of choice voor een aantal raceklassen. Aangezien de 6 Coupé vervangen wordt door de 8 Coupé, moet er ook een nieuwe racer ontwikkeld worden. Daar is men overigens al mee begonnen en je kunt de BMW M8 GTE verwachten bij onder andere de lange afstandsraces op Le Mans en de Nürburgring. Het officiële debuut zal plaatsvinden in Daytona, tijdens de 24 uursrace in januari 2018.

Diverse varianten

Net als de 6 serie zal de 8 serie in diverse carrosserievarianten komen. De verwachting is dat het model komt als Coupé, Gran Coupé en als cabrio. Geen verrassingen, maar toch belangrijk om te melden.

Voordeliger door downsizing

De BMW 8 zal aantrekkelijker geprijsd zijn. De 6 is er enkel met zes- en achtcilinder motoren. Hierdoor ligt de vanafprijs ook hoog. De voordeligste 6 serie heb je in Nederland voor niet minder dan 100.000 euro. De kans is groot dat de nieuwe 8 een vierpitter als instapper gaat krijgen. Wellicht in combinatie met een hybride aandrijflijn. De prijs van deze ‘840e’ zal door een lagere CO2-tax vermoedelijk onder de 100k komen te liggen. Ter vergelijking: de huidige BMW 740e iPerformance is er vanaf 98.900 euro.

Anders dan de rest

De 8 serie moet een bijzondere BMW worden. Zo is het uiterlijk niet alleen onderscheidend, maar zal ook het interieur specialer aanvoelen. Het concept geeft al een beetje weg wat BMW van plan is. Met mooiere materialen moet de nieuwe 8 serieus concurreren met het schitterde interieur van de Mercedes S-klasse coupé en de Lexus LC. Reken er maar op dat BMW met nieuwe technologie op het gebied van infotainment naar dit model gaat komen.

Meer motoren

Met de huidige 6 is het qua motorvarianten wat beperkt. Je hebt de 640d, 640i, 650i en de M6. De 8-serie zal een uitgebreider gamma krijgen. Ook hier kun je weer gluren bij de 7-serie om een idee te krijgen. De eerder besproken vierpitter bijvoorbeeld, maar tevens zescilinders, achtcilinders en hopelijk komt er ook een twaalfcilinder naar de nieuwe 8 serie. Zo moet de M8 met een 600 pk V8 gaan concurreren met de S63 coupé. De ‘M860’ met een 6.6 V12 gaat op zijn plaats concurreren met de S65 coupé.

Volgend jaar op de markt

De planning is dat het model volgend jaar in de verkoop gaat. BMW heeft nog niet officieel bekendgemaakt wanneer de onthulling van het productiemodel gaat plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld in september op de IAA in Frankfurt gaan gebeuren.

Met dank aan Dennis voor de tip!