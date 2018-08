Prognose: dit jaar méér leaseblik dan koopauto’s

Dit zat eraan te komen.

Vanochtend wisten we te melden dat dieselauto’s flink aan tractie verliezen. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat men de zelfontbrander steeds vaker links laat liggen. Tegelijkertijd is er een andere verschuiving bemerkbaar.

Deze verschuiving heeft niet zozeer te maken met brandstof, maar met de manier waarop auto’s op naam worden gezet. Sowieso is het een feit dat men steeds regelmatiger begint te kiezen voor een vorm van leasen, in plaats van het daadwerkelijk particulier aanschaffen van een auto. Echter, volgens kennisbureau AUMACON blijkt nu dat er dit jaar voor het eerst meer nieuwe zakenauto’s op naam van leasebedrijven worden gezet, dan dat particulieren koopauto’s aanschaffen.

Natuurlijk, we hebben hier te maken met een prognose, maar volgens het kennisbureau lijkt alles erop te wijzen dat dit vermoeden dit jaar inderdaad bevestigd zal worden. Dat heeft vooral te maken met de mate waarin mensen opteren voor private lease. Waar er vorig jaar nog 47.000 nieuwe private leaseauto’s werden afgeleverd, zullen het er dit jaar in de richting van 60.000 zijn.

Kijken we naar de algemene cijfers van particulieren ten opzichte van vorig jaar, dan zien we dat de verkoop van auto’s iets zal dalen. Volgens het kennisbureau gaat het om een daling van ongeveer 3,3 procent, ofwel een kleine 4.000 auto’s. De leasemaatschappijen, daarentegen, stijgen dit jaar volgens hen met 13,4 procent, ofwel 17.000 auto’s. Aan het einde van het jaar zullen de concrete cijfers uitwijzen of deze prognose blijkt te kloppen. Men schat dat er dit jaar in totaal zo’n 450.000 auto’s zullen worden verkocht, hetgeen een mooie score zou zijn ten opzichte van de 414.000 stuks uit 2017.