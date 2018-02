Nieuwe Ford Ranger Raptor eet zandbakken als ontbijt

Zo zien we ze graag.

Iets minder dan een maand geleden ontdeed Ford de ‘kleine’ Ranger van zijn doeken. Inmiddels is de uitgeklopte, opgevoerde versie ook in het leven geroepen. De Ford Ranger Raptor is door Ford Performance aangepakt en staat daardoor bovenaan het rijtje van Rangers. De krachtige pickup voegt zich in de line-up van Ford onder de F-150 Raptor, die eerder werd onthuld.

Het vlaggenschip onder de Ranger-modellen is voorzien van een (vrij milde) 210 pk sterke 2-liter diesel viercilinder met twee turbo’s. De Ranger Raptor kan authentieke Amerikaanse spierkracht dus mooi vergeten, want er is in geen velden of wegen een dikke V8 te bekennen. De viercilinder produceert dan weer wel een stevige 500 Nm aan koppel en schakelen gebeurt middels een tientraps automaat, die Ford samen met General Motors produceerde.

De Ranger Raptor krijgt dus een iets krachtiger blok, maar het ware verschil bevindt zich aan de onderzijde van de auto. Zo kreeg de Ranger Raptor langere Fox-veren mee en werden zowel de onderkant als de voorbumper verder verstevigd zadat de wagen ruwer terrein aankan. De kleine Raptor hangt voortaan 283 mm boven de grond. De bolide is overigens aanzienlijk groter dan zijn soortgenoten; de Ranger Raptor is 1.87 m hoog, 2.18 m breed en bijna 5.40 meter lang.

De Ranger Raptor kan daarnaast ook rekenen op de Baja Driving Mode. Hierdoor worden zaken als gasrespons, schakelen en boost geoptimaliseerd voor off-road rijden. De Ranger Raptor wordt aanvankelijk gericht op de Australische markt, maar zal later zijn debuut maken in Noord-Amerika. Of de in Thailand geproduceerde pickup ook naar Europa komt is nog niet bekend.