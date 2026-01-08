Hier moet je op letten als je je auto wilt wassen in de winter

Moet je überhaupt wel je auto wassen als het sneeuwt?

Voor auto’s van eigenaren zonder eigen garage of overdekte oprit zijn het barre tijden. De vierwielers moeten noodgedwongen de kou en sneeuw trotseren en worden ook nog eens mishandeld door stationair warmdraaien bij het krabben van de ruiten. Daar komt nog eens bij dat de auto minder snel een wasbeurt krijgt. Is dat terecht?

De ADAC heeft een lijstje gemaakt met tips en trucs voor het wassen van je auto in de winter. Het Duitse neefje van de ANWB ziet ook de wisselende adviezen rondom het wassen van je auto in de koude maanden van het jaar.

Moet ik wel mijn auto wassen in de winter?

De eerste belangrijke vraag: is het verstandig om je auto in de winter te wassen of juist niet? Volgens de Duitse wegenwacht kun je prima net zo vaak je auto schoonmaken in de winter als dat je doet in de zomer. Het is afhankelijk van hoe belangrijk je het vindt hoe je auto erbij staat (tenzij de vierwieler bedolven is onder de sneeuw).

Er zijn echter wel momenten waarop je zeker niet je auto moet wassen in de winter. ”Als de temperatuur onder de -10 graden Celsius daalt, moet je absoluut een autowasstraat vermijden”, schrijft de ADAC. Waarom? Net als jouw huid zijn veel onderdelen van je auto gevoelig voor extreme temperatuurwisselingen. De lak, rubberen en plastic delen gaan hier niet lekker op.

De schok die je deze onderdelen geeft door er water tegenaan te smijten van zo’n 10 tot 30 graden Celsius kan schade aanrichten. Nog vervelender: een groot deel van deze onderdelen zie je met het blote oog niet. Oftewel: ga niet vroeg in ochtend wanneer het nog extra koud is je auto wassen in de winter.

Zelf wassen of in een wasstraat?

Je hebt een moment gekozen om je auto te wassen. Is het vervolgens handiger om zelf met de hand je auto te wassen of om door een wasstraat te rijden? Volgens meerdere tests van de ADAC blijkt een automatische wasstraat de voorkeur te hebben.

”Dit komt voornamelijk door het gebruikte borstelmateriaal, dat is gemaakt van lakvriendelijk polyethyleen”, schrijven de Duitsers. De voordelige wasprogramma’s zijn goed genoeg om je auto schoon te krijgen mits je het volgende advies opvolgt.

Doe je voorwasje!

Wat je het beste wel met de hand kunt doen, is een voorwasje doen. Hierbij haal je de grootste vuildeeltjes weg met een spons en laat de lak alvast wennen aan een iets hogere temperatuur. Gebruik hierbij dus ook geen warm water. Hierbij haal je ook alle sneeuw en ijs weg. Doe je dit niet, dan zullen de borstels van de wasstraat als schuurpapier over de lak wrijven.

De Duitse experts noemen deze voorbereiding essentieel. Door handmatig grof vuil te verwijderen, kun je de probleemgebieden bereiken die de borstels van automatische wasstraten niet kunnen raken.

Strooizout verwijderen onder auto?

In het verleden werd het advies nog weleens gegeven om de onderkant van je auto goed schoon te maken in of na de winter. Hierbij werd verwezen naar strooizout en de corrosie die het kan veroorzaken als je de pekel niet weghaalt.

Volgens de ADAC is dit bij nieuwe onbeschadigde auto’s geen probleem. Nieuwe auto’s hebben goede afdichtingen bij de holtes, verbeterde bodembescherming en bestaan deels uit gegalvaniseerd plaatstaal. De coating op dit staal zorgt ervoor dat er geen roest op komt.

Heb je een oudere auto? Dan is het raadzaam om de pekel zoveel mogelijk te verwijderen tijdens de wasbeurt. Wie zeker van zijn zaak wil zijn, kan het beste eens de onderkant van de auto laten inspecteren op schade. Mocht er al puntjes zijn, dan kan hier het strooizout alsnog zorgen voor corrosie.

Foto: BMW M6 gespot door @bobroog77

Bron: ADAC