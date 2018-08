Hier negeren we massaal de limiet van 50 km/u

Die borden staan er niet voor niets!

Er zijn twee soorten automobilisten: mensen die wel eens te hard gereden hebben en mensen die zweren van niet, maar toch schuldig zijn. Soms kan het en maakt het verder niet zoveel uit, tenzij je gepakt wordt. Maar als de bordjes 50 zeggen, meestal in de bebouwde kom, is er alle reden om even een versnelling lager te gaan en je te houden aan die limiet. De scholen zijn weer begonnen, bijvoorbeeld. Om eens met een actuele cliché te komen.

“Doen mensen dat dan ook?” vroeg de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) zich af. Een hele maand aan data gerelateerd aan snelheidsboetes werd geanalyseerd om zo te kijken in welke provincies men zich wel en niet aan de limieten houdt. Let wel: ze meten alleen 50-wegen. Per provincie scoren Friesland en Zeeland het best, Overijssel valt hard door de mand met hardrijders op 18 procent van de 50-wegen.

Op gemeentelijk niveau wordt het interessanter. De toppers zijn de Waddeneilanden (Noord-Holland en Friesland), Enkhuizen (Noord-Holland) en Ferwerderadiel (Friesland). Hier wordt perfect volgens het boekje gereden. De duidelijke verliezers zijn de gemeenten Aalsmeer (Noord-Holland) en Ouder-Amstel (Noord-Holland). Op meer dan 35 procent van de 50-wegen rijdt men te hard.

Verder wil het onderzoeksbureau wel kwijt dat het te makkelijk is om de bestuurders uit deze gemeenten te bestempelen als ‘goed of slecht houdend aan de regels’. De manier van handhaving kan invloed hebben op het resultaat, ook wordt er alleen gekeken naar boetes en niet naar hoe hard auto’s daadwerkelijk rijden. Desalniettemin moet je dus in de onderste delen van Noord-Holland goed op je tellen letten als het gaat om je snelheid. U wordt beboet.