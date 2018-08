Met deze Porsche-raceauto mag je de straat op

Een bijzonder project dat gewoon straatlegaal is.

De historie van Porsche zit bomvol met de gaafste auto’s. Al bijna 80 jaar is het Duitse merk een fenomeen onder de sportauto’s. Een 911 is eigenlijk al sinds zijn introductie in 1964 de perfecte all-round sportauto. Relatief praktisch, relatief snel, relatief veelzijdig. Die veelzijdigheid bleef. Zoals we in het heden kunnen zien varieert de line-up van 911’s van de Carrera T met 370 pk tot de GT2 RS met 700 pk. Maar de GT2 RS is niks vergeleken met de bijzondere creaties gebaseerd op de 911 die Porsche door de jaren heen uitbracht.

Neem de 935. Origineel een raceversie van de 911 die uitgroeide tot heftige Le Mans racers. Naast de grote bodykit onderscheidt de 935 zich van de 911 door de gestroomlijnde voorkant met de koplampen laag in de bumper, achter glas. Er is weinig 911 in te herkennen, tenzij je de daklijn goed bestudeert. Straatlegale versies bestaan alleen op maat gemaakt door derden. Eén van die derden is DP Motorsport.

Met 40 jaar werkervaring behoeft het portfolio van DP geen ophemeling: deze mannen weten wat ze doen. Bodykits en power in grote aantallen doen ze niet, ze maken Porsches voor de liefhebber. Puristische 911’s, bijvoorbeeld, of race-geïnspireerde 911’s. De 935 bood ook al vaker inspiratie aan de Duitse tuner. Ze werden zelfs in serieuze raceklasses gebruikt. Dit omdat het gewicht van de DP-creaties soms tot minder dan 600 kg kon komen. Ideaal voor racen.

Terug in 2018 rollen er in Duitsland geen DP 935’s meer uit de kleine fabriek in Overath. Tenzij je bereid bent om er dik geld voor te betalen, zoals een Amerikaan recent deed. Helaas is er maar eentje van, maar DP heeft de foto’s van de DP Motorsport 935 DP III nog bewaard en gedeeld. En ik kan niet voor de menigte spreken, maar ze zijn om te smullen. De basis is een Porsche 964 uit 1992. Daar is niks meer van over, zoals je ziet. De gehele carrosserie is vervangen door een glasvezel exemplaar met 935-bodykit. Het gebruik van glasvezel is wat ervoor zorgt dat DP-creaties zo licht zijn. Voeg daar een pk-upgrade naar 450 aan toe en je hebt een rasechte racer. Maar hij mag de weg op. Dubbel feest dus.

Een dergelijk bespoke project eindigt helaas wel eens in een garage bij de gefortuneerde eigenaar, dus dat straatlegale heb je dan niks aan. Hopelijk dat de nieuwe eigenaar van deze retegave DP 935 hem ook een paar keer uit laat. Gelukkig hebben we de foto’s nog.